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人妻大秀拆洗冷氣技術 夫直呼：被老公耽誤的美女水電

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享老婆清洗冷氣的照片。 圖／翻攝「自爆廢公社」
原PO分享老婆清洗冷氣的照片。 圖／翻攝「自爆廢公社」

天氣一天比一天熱，許多人已經開始在清洗冷氣，替即將到來的炎炎夏日做足準備。一名男網友日前在臉書發文，分享老婆清潔冷氣的過程，直呼「被老公耽誤的美女水電」。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社」發文，從照片中可以看見，原PO老婆身穿短袖上衣和短褲，手裡拿著一隻白色刷子站在梯子上仔細清洗，而冷氣也已經完成初步拆裝。

原PO老婆不單單清洗濾網，而是將冷氣分解仔細清潔，而原PO也拍下清洗過後的照片，濾網乾淨的可以透光。原PO在貼文中寫道，「老婆說這樣才是清潔冷氣，怎麼可以只洗濾網呢，難怪每年冷氣都像新的，被老公耽誤的美女水電」。

貼文底下吸引許多回應，不少網友紛紛表示，「好強！」、「沒錯我老婆也是，洗完涼爆」、「我也這樣洗，然後被說有潔癖」、「我家也是這樣洗，一開始是我拆開來洗，後來工作較忙，就變成我老婆洗了」。

另外，也有不少網友提供意見，「滾輪也要洗啊」、「最主要好像是裡面那根風鼓」、「可以的話還是拆洗較好，排水管容易被髒污阻塞」、「風鼓也要洗，不然積太多灰塵會沒辦法有效擾動空氣」、「這樣洗會越洗越髒，因為髒東西都洗到後排去，要定期拆下來拆洗才乾淨」。

爆廢公社 冷氣

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