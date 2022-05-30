新鮮人股票慘套…嘆首份工作月存沒2萬 老爸霸氣拋祖產「安啦」

月存近2萬元是炫耀文？一名女性新鮮人自曝第一份工作領4.8萬元薪資，卻不滿扣除開銷後，月存不到2萬元，間接向父母透露出社會才知成家立業的辛苦。不料，父親霸氣拿出祖產後援，一人至少可分得幾千萬「安啦」。

該女子在「Dcard」以「你們一輩子都不用擔心沒錢」為題發文指出，近日領到她第一份工作的薪水4.8萬元，但繳完信用卡、房租、父母孝親費，加上伙食費和電信費，女子不禁感嘆賺錢不易「能存的不到兩萬，身上的現金已經被股票套牢，就是一個慘字」。

週末休假回家後，女子和父母說「好像給你們孝親費也沒有什麼把錢花掉的感覺。哈，你們在我們身上花的太多了」，本想藉機感謝父母的辛勞，沒想到，父親聽完第一反應說「嘿嘿，沒錢了吼」，霸氣點出家產狀況「安啦，你和你妹都沒結婚沒小孩，你爸兩間250坪廠房1間公寓在南投還有幾甲的田，不賣就會變成你姑姑大伯他們的子孫的，到最後還不是給你們賣掉」。

意外得知其父早有打算，讓兩位女兒平分地產，還豁達表示「一個人就算分不到一億也有個幾千萬，餓不死啦」，令大女兒感動地說「嗚，爸你這樣好嗎」。

男網友們紛紛急回「你爸有缺女婿嗎？我會對她女兒好的」、「希望能跟妳交朋友。我是個窮小子，但是很上進」，不過，部分網友懷疑有炫耀意味「看不出來慘在哪」、「第一份薪水就48K~屌打台灣6成以上的人」，原PO則貼出帳戶存款畫面「可用餘額1.3萬元」澄清「我們家要把地賣掉之後資產才會是正的，但是缺現金」。