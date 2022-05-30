摩斯打工妹遇客人拿錯這張卡 過來人：超常見

台灣的速食店遍地開花，許多速食店雖有類似餐點，但名稱卻不盡相同，有一名在摩斯漢堡打工的網友就分享她遇上客人將他們與麥當勞搞混的窘事，此貼文引起許多同樣在速食連鎖店打工的人跳出來附和，「我還在做麥當勞的時候還有碰過阿公帶孫子來買珍珠奶茶」。

原PO在Dcard上以「阿姨，我們這裡是摩斯啦」為題表示，她最近剛進入摩斯打工，很常遇到可愛的客人，近期就幸運捕捉到一位有趣的阿嬤，她說那位阿嬤點完餐後非常霸氣地將麥當勞甜心卡放到感應機上，讓她尷尬地說「您拿錯卡囉～要麻煩您換一張」，阿嬤這時才發現放錯卡，並拿出真正的摩斯卡，讓她鬆一口氣，「終於啊，我大摩斯爭氣了」，結果，阿嬤又說「妹妹！偶要再用甜心卡換一個紅豆米派～」讓她哭笑不得，「啊啊啊人家是摩斯卡啦！」

網友紛紛留言，「我以前有碰過阿嬤：妹妹！我要一個麥香魚。我：阿嬤我們的是摩斯鱈魚堡啦」、「我當摩斯PT（工讀生）的時候很常被說要麥克雞塊」、「我還在做麥當勞的時候還有碰過阿公帶孫子來買珍珠奶茶」、「我還有聽過來麥當勞說要吃蛋撻的，我很想跟他說先生前面左轉直走有肯德基可以買，謝謝」、「沒事啦，身為麥胞的我，客人也都會來點卡拉雞腿堡，卡拉雞是肯德基的，麥當勞的叫勁辣雞腿堡」、「身為麥胞遇過客人來買蛋撻跟披薩，還有客人說要點無骨雞塊」。