便當店被抓包這「漏洞」 老饕：不是同等級的肉
台灣有許多的便當店，其中提供有肉、菜、飯的便當外，也可以單點肉排，有一名網友就發現，單點雞排與雞排飯的價錢只差10元台幣，「是不是哪裡怪怪的？」
原PO在PPT上以「雞排75、雞排飯85，是不是哪裡怪怪的？」為題表示，他以前在看守所上班，外面有間便當店叫「大○桶」，雞排飯的雞排跟臉一樣大，儘管地方物價與雞排大小都有所不同，但他發現「雞排飯沒比雞排貴多少，還有菜有飯」。
網友紛紛留言可能是單點與雞排飯的雞排不同，「雞排等級不同吧？我猜的」、「雞排大小不能比」、「厚薄不同啊」、「哪裡怪？雞排長一樣嗎？」、「雞排飯太便宜的，肉都很少、都是粉，虛大」。
此外，網友也表示，「對啊怪怪的，老闆想通就漲價了，嘻嘻」、「菜飯便當50、排骨便當75、排骨單點40，老闆是讓你乖乖點有主餐的便當」、「雞排飯的雞排怎麼比」、「真的買雞排飯就好」、「天使雞排已經85了」、「要好吃的話，還是會去雞排攤買啦」、「85的便當雞排能有多好吃？」。
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