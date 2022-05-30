水煮蛋變章魚燒！網激推這道食譜：荷包蛋、豆腐也適用
雞蛋是營養豐富、物美價廉的食材。且雞蛋的相關料理百百款，無論怎麼搭都很方便。就連最簡單的水煮蛋，只要調味得宜，都能夠做出讓人食指大動的效果。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本全國農業協同組合聯合會（簡稱「全農」）最近在官方twitter上分享一道食譜，表示偶爾想多來顆雞蛋加菜，卻又懶得拿平底鍋出來下油煎的時候，可以將蛋用水煮的方式弄熟，接著再以「章魚燒」的風格進行調味，就能享用到美味的蛋。
夕飯にもう一品ほしい…卵はある…でもフライパンを汚したくない…そんな時はゆで卵をたこ焼き風にアレンジするとラクでおいしくて見た目もにぎやかです。卵をゆでたら、たこ焼きソース、マヨ、青のり、おかかをかけるだけ。2個はペロリと食べられます。ゆで卵界にニューウェーブ、きました。 pic.twitter.com/RLm0IEsF4r— 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) May 24, 2022
具體的作法為：將蛋煮熟剝開之後，淋上章魚燒醬汁、美乃滋、碎海苔及柴魚片，就能夠完成這道新穎的蛋料理。作法十分簡單，還能在雞蛋上享受到類似章魚燒的美妙滋味。
網友們也紛紛表示「嘗試著做了一下，加了這些東西真的超好吃」、「水煮蛋居然也能這樣做，光看就覺得一定好吃」、「我家有章魚燒機，有時會用章魚燒烤雞蛋再這樣調味」、「御好燒蛋」、「晚上就來試試」、「我反而是用荷包蛋這樣做過」、「豆腐也能如法炮製喔」、「該替這道料理取個名字了」。
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