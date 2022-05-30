水煮蛋變章魚燒！網激推這道食譜：荷包蛋、豆腐也適用

雞蛋是營養豐富、物美價廉的食材。且雞蛋的相關料理百百款，無論怎麼搭都很方便。就連最簡單的水煮蛋，只要調味得宜，都能夠做出讓人食指大動的效果。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本全國農業協同組合聯合會（簡稱「全農」）最近在官方twitter上分享一道食譜，表示偶爾想多來顆雞蛋加菜，卻又懶得拿平底鍋出來下油煎的時候，可以將蛋用水煮的方式弄熟，接著再以「章魚燒」的風格進行調味，就能享用到美味的蛋。

具體的作法為：將蛋煮熟剝開之後，淋上章魚燒醬汁、美乃滋、碎海苔及柴魚片，就能夠完成這道新穎的蛋料理。作法十分簡單，還能在雞蛋上享受到類似章魚燒的美妙滋味。

網友們也紛紛表示「嘗試著做了一下，加了這些東西真的超好吃」、「水煮蛋居然也能這樣做，光看就覺得一定好吃」、「我家有章魚燒機，有時會用章魚燒烤雞蛋再這樣調味」、「御好燒蛋」、「晚上就來試試」、「我反而是用荷包蛋這樣做過」、「豆腐也能如法炮製喔」、「該替這道料理取個名字了」。