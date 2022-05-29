頂大生才有資格！交友APP驚見「限19大學」 網看傻：是我不配

隨著科技發展，不少人會透過交友軟體認識新朋友。近日一款主打「高品質」交友App會嚴格篩選學校和企業，只有被認證的大學及公司員工才可以註冊交友，引發大批網友熱烈討論。

這款名為「WorkHeart」的交友App，主打高品質白領交友，每位用戶必須以學校或公司信箱進行驗證。以台灣的大學來說，僅有19間符合使用資格，包括：中國醫藥大學、中山醫藥大學、輔仁大學、中央大學、政治大學、成功大學、交通大學、中正大學、中興大學、中山大學、台北大學、台北科技大學、台灣師範大學、台灣大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、陽明大學及台北醫藥大學。

而符合使用資格的企業有中華航空、長榮航空、國泰金控、中信金控、玉山金控、第一金控、富邦金控、土地銀行、新光金控、台新金控、元大金控、台達電、鴻海、聯發科、群創光電、瑞昱、台積電、聯電、隆達電子、遠傳電信、中華電信、台灣大哥大、台泥、華信航空、台灣虎航、立榮航空；此外，還包含部分醫院及公部門。