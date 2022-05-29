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請家人「監視器對著電視」 他隔離看手機轉播惹笑眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友突發奇想，請家人將監視器對著電視，好讓他透過手機觀看電視。圖擷自Facebook
有網友突發奇想，請家人將監視器對著電視，好讓他透過手機觀看電視。圖擷自Facebook

即使獨自隔離在空房裡，有些人仍嘗試在其中找到樂子。日前有隔離中的網友表示，因為房間沒有電視，只好請家人將監視器放在電視機前將就著看。貼文出來短短幾小時間，就吸引上千網友關注，笑說「疫情期間果然能讓人類發揮出各項才能」。

原PO在爆廢公社附上的圖片顯示，手機螢幕裡還有另一個電視畫面，導致畫質差又小。他表示，自己獨自一人隔離在沒有電視的房間裡，所以突發奇想請家人將監視器對準其他房間裡的電視機，以方便間接觀看電視。

奇特作法惹笑一票網友，「一個疫情可以把人類最智障的一面表現出來」、「這明顯是關到起肖了，頭殼壞去啊」、「我監視你的電視」、「子母畫面」、「覺得如果其他家人也在看的話，這樣可以一起討論劇情，只有遠傳沒有距離（突然想到這句）」、「實況轉播」、「生活智慧王」。

也有網友認為可以直接上網看劇，無須如此麻煩，「畫面都這麼小了，怎麼不直接看YouTube」、「網路有很多影集啊，何必這麼辛苦」、「手機、平板、筆電都能用，除非沒有wifi或網路吃到飽」、「手機不是可以直接看電視嗎」、「有種3c產品叫電腦，絕對會比你現在這樣看還清楚，這樣看電視，等出關了眼睛也壞了」。

爆廢公社 隔離

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