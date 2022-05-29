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老公姓「甘」新生兒取名難 網建議：不要用到任何有諧音的字

聯合新聞網／ 綜合報導
父母往往謹慎看待新生兒取名。 示意圖／ingimage
父母往往謹慎看待新生兒取名。 示意圖／ingimage

姓名對一個人的影響相當大，所以父母往往謹慎看待這件事，其中若遇到特殊姓氏，取名的技巧又更加重要。一名女網友在網路上發文，詢問網友姓「甘」的名字可以取什麼，或是有沒有聽過特別好聽的，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「姓『甘』都取什麼名字」為題發文，原PO擔憂姓「甘」會不會常常被取綽號，尤其是具有負面含義的那類型。而原PO接著表示，因為老公剛好就姓甘，因此發文詢問網友，「想知道有沒有同姓可以分享新生兒取名，或是聽過覺得好聽特別的名字」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我之前遇過叫甘飛龍的」、「我覺得甘芯很可愛，這輩子只認識一個甘甄，名字也很正常」、「正常取名就好了，我認識甘的，甘佳雯、甘佳珊」、「直接跟母姓就解決」、「敝人我藏名無數，甘湘楚和甘湘楠，我一直覺得這兩個名字很美」。

另外，也有不少網友提出建議，「真的不要給小孩亂取名字，不然小孩長大會很不爽父母亂取」、「就不要取到任何有一點諧音的字，應該就比較不會被開玩笑」、「小心取，甘這個字感覺超容易被同學取綽號，我自己的名字就被同學取了難聽的綽號，非常的不開心」。

新生兒 Dcard 父母

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