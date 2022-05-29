快訊

美國德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

保一總隊警察學弟施暴打到學長腿骨折 隊長：從警30年第一次遇到這情況

他列食材費拋問「自己煮較省？」 網友曝關鍵：並沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己煮的食材費，許多人看完後認為，自己煮沒有比較省，但比較健康。圖擷自PTT
一名網友分享自己煮的食材費，許多人看完後認為，自己煮沒有比較省，但比較健康。圖擷自PTT

現在本土疫情嚴峻，許多人都宅在家不出門，也提高自己煮的頻率，日前有網友發文表示，常常聽到有人爭論「自己煮跟外食哪一種比較省？」他去超市買完食材後，請老婆全煮完，分成6餐發現2人可吃3次，並讓網友猜這樣有沒有比較省，網友看完則認為「沒有比較省，但比較健康又安心」。

一名網友在PTT發文表示，他近日嘗試自己煮，食材全部去全聯買，請老婆幫忙煮並分成6餐，發現這樣煮完可以供2人吃3次。食材總價為132元的豬里肌肉兩盤、113元牛肉片、55元空心菜、47元敏豆、9元紅蘿蔔、55元高麗菜、36元的米飯、18元雞蛋、7元蒜頭、11元洋蔥，總共483元。

他指出，食材會全部買全聯，是因為考量到大部分小家庭或上班族去傳統市場比較不方便，所以測驗買全聯會不會比外食便宜。另外他補充「老婆是等食物冷卻後，用保鮮膜放冰箱冷藏，之後帶便當去公司上班，用電鍋加熱其實味道不會差太多」。

對此，網友認為「沒有比較省，勝在可以自己控制料理」、「一個人根本吃不了這麼多，煮再多只是浪費錢」、「自己煮贏在健康無價」、「你的食材在超市買絕對沒比較省」、「看你覺得你的人力和時間值不值錢」、「如果說為了乾淨和健康，自己煮是比較好，要省錢就吃外面」、「自己煮勝在清新的口味，你相信外食的米、菜、肉會比較好嗎？」、「自己煮優點是在健康跟安心，但沒有比較省」。

外食 省錢

延伸閱讀

外籍生分享五樣台灣在地美食 網超有感：出國後不知去哪找

工作面試變畢業生表演平台 網揭關鍵：嚐過苦頭就學會社會化

15年小被被遭阿嬤嫌髒丟掉 她崩潰：我現在真的想不開

未來育兒無共識 男友回覆「女生本就負責生」讓她心死分手

相關新聞

他列食材費拋問「自己煮較省？」 網友曝關鍵：並沒有

現在本土疫情嚴峻，許多人都宅在家不出門，也提高自己煮的頻率，日前有網友發文表示，常常聽到有人爭論「自己煮跟外食哪一種比較省？」他去超市買完食材後，請老婆全煮完，分成6餐發現2人可吃3次，並讓網友猜這樣有沒有比較省，網友看完則認為「沒有比較省，但比較健康又安心」。

台南美食全台最讚？ 老饕指這1類輸台北一大截

台南被許多人譽為台灣的美食之都，但許多網友跳出來表示，台南的小吃CP值高，但是論餐廳的話還是台北勝出。

15年小被被遭阿嬤嫌髒丟掉 她崩潰：我現在真的想不開

不少人出生後就會有一條專屬被子，就是俗稱的「小被被」，上面有自己熟悉的味道，有些人睡覺時一定要抱在身邊。一名女網友在網路上發文，難過表示自己的小被被居然被阿嬤丟掉，讓她簡直崩潰了，而貼文底下也掀起討論。

外籍生分享五樣台灣在地美食 網超有感：出國後不知去哪找

台灣的在地美食選擇豐富又便宜，不僅國人喜歡，連外國人吃過都念念不忘。一名來台留學的外國女網友日前發文分享台灣美食，而貼文底下也掀起討論。

豆乾怎麼滷才好吃？ 只要多1簡單步驟超入味又爆汁

台灣的小吃店中常會出現許多小菜任由客人挑選，而其中滷豆乾的出場率非常高，有一名網友就大方公開她滷豆乾的密技，關鍵在於「冷凍」。

女無法接受友人看電影沒心得 網反擊：妳是老師嗎？

許多好朋友都喜歡一起看電影、參觀展覽、吃美食，結束後還能分享各自心得，進行交換想法的討論。一名女網友發文表示，自己曾經遇過說不出心得的人，或是只能簡短分析好或不好，讓她感到相當錯愕，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。