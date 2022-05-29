他列食材費拋問「自己煮較省？」 網友曝關鍵：並沒有

現在本土疫情嚴峻，許多人都宅在家不出門，也提高自己煮的頻率，日前有網友發文表示，常常聽到有人爭論「自己煮跟外食哪一種比較省？」他去超市買完食材後，請老婆全煮完，分成6餐發現2人可吃3次，並讓網友猜這樣有沒有比較省，網友看完則認為「沒有比較省，但比較健康又安心」。

一名網友在PTT發文表示，他近日嘗試自己煮，食材全部去全聯買，請老婆幫忙煮並分成6餐，發現這樣煮完可以供2人吃3次。食材總價為132元的豬里肌肉兩盤、113元牛肉片、55元空心菜、47元敏豆、9元紅蘿蔔、55元高麗菜、36元的米飯、18元雞蛋、7元蒜頭、11元洋蔥，總共483元。

他指出，食材會全部買全聯，是因為考量到大部分小家庭或上班族去傳統市場比較不方便，所以測驗買全聯會不會比外食便宜。另外他補充「老婆是等食物冷卻後，用保鮮膜放冰箱冷藏，之後帶便當去公司上班，用電鍋加熱其實味道不會差太多」。

對此，網友認為「沒有比較省，勝在可以自己控制料理」、「一個人根本吃不了這麼多，煮再多只是浪費錢」、「自己煮贏在健康無價」、「你的食材在超市買絕對沒比較省」、「看你覺得你的人力和時間值不值錢」、「如果說為了乾淨和健康，自己煮是比較好，要省錢就吃外面」、「自己煮勝在清新的口味，你相信外食的米、菜、肉會比較好嗎？」、「自己煮優點是在健康跟安心，但沒有比較省」。