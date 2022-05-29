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外籍生分享五樣台灣在地美食 網超有感：出國後不知去哪找

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣傳統美食相當豐富，而且價格也很親民。 聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
台灣傳統美食相當豐富，而且價格也很親民。 聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影

台灣的在地美食選擇豐富又便宜，不僅國人喜歡，連外國人吃過都念念不忘。一名來台留學的外國女網友日前發文分享台灣美食，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「台灣令人流連忘返的食物」為題發文，原PO透露，自己目前來台灣三年，真的不得不稱讚台灣的美食。而原PO首先分享牛肉麵，她認為台灣人可能會覺得是平民美食，因為幾乎到處都能找到，但原PO強調，「要在台灣吃到很難吃的牛肉麵幾乎不可能」，原PO認為台灣牛肉麵最成功的是湯，而如果在國外想吃牛肉麵，最多只會吃到牛肉加味精加麵，不過台灣的牛肉湯是清甜的，讓人一口又一口地喝下去。

原PO接著分享一樣蔬菜，她認為水蓮的爽脆口感可以媲美任何一種菜，而她在第一次嘗試時還以為是蔥，結果吃了一口之後就從此愛上。原PO認為水蓮不論是加在滷味或是用炒的方式，基本上都會很好吃，而且一年四季都能吃到，讓她直呼「也太幸福了吧！」

原PO接著分享台灣的傳統甜點「芋圓和地瓜圓」，她透露在國外只能吃冷凍的，而在台灣居然有手工製作的，甚至中間是真的有包入芋頭餡，無論夏天或是冬天，配上一碗糖水宛如絕配。

另外，原PO分享一種湯物「四神湯」，她直呼「這真的是會喝上癮，喝一口會整個味蕾大爆炸」，她認為台灣在地小吃店的四神湯都讓人讚嘆不已，在寒流來襲的冬天喝上一碗，簡直是非常滿足。

原PO最後分享台灣的「麻糬」，她透露自己是麻糬控，以前都只能吃到日本製造的，直到吃過台灣麻糬後，自己就深深的愛上，尤其加上芝麻或是花生，整體吃起來超級完美。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「以上是個人在台灣最喜歡的五種食物，不知道台灣人會不會很有感呢？」

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「都很好吃！但我比較喜歡日式的麻糬」、「一直在想之後要出國，我的豆花芋圓哪裡找」、「統一布丁，組合肉夜市牛排」、「鐵板燒加一，美國鐵板燒超難吃」、「大腸麵線跟大腸包小腸，真的有夠難在美國吃到」。 

台灣人 小吃 Dcard

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