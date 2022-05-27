快訊

對話曝光！徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

下午才到白沙屯接駕 苗栗縣長徐耀昌晚間證實確診

他怨臉太大戴口罩很痛想「同一個戴1週」 網急勸：好髒

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO比較喜歡戴魚嘴式口罩，但考量價格偏貴，所以打算一周再替換一個。示意圖／Ingimage
原PO比較喜歡戴魚嘴式口罩，但考量價格偏貴，所以打算一周再替換一個。示意圖／Ingimage

新冠肺炎疫情已經在台灣蔓延超過兩年，大眾也漸漸習慣出門就得戴口罩的日常，即便又悶又熱、無法大口呼吸，還是為了保護自身健康委曲求全。日前一名網友在「Dcard」發文，表示自己因為臉比較大，所以價格親民的市售口罩戴久了會不舒服，為此他突發奇想，打算買一個價格偏貴、空間較大的魚嘴式口罩戴一整個星期，引起眾人熱議。

原PO以「戴同一個口罩超過一星期會發生什麼事？」為題發文，提到自己的臉偏大，戴普通醫療用口罩久了，耳朵後方摩擦繩子會很痛，不過魚嘴式口罩內罩空間較大，因此比較符合他的需求，「但是魚嘴式口罩又特別貴，平均一個10幾塊錢」，為了省錢又兼顧舒適，他想到一個點子：「戴同一個魚嘴式口罩一週」，引來許多民眾勸他不要為了省錢提高染疫風險。

許多網友紛紛表示，「皮膚會變很差…」、「我室友一個多禮拜換一次，連打球流汗都戴著，回家再晾乾，一天比一天髒，而且髒的幅度蠻大的，這樣是不是讓大家覺得他每天用不一樣顏色口罩」、「反正要這樣做得病的也不是別人，啊不是有那種口罩繩掛勾，勾在頭後面的，完全不會用到耳朵，為何不用那個？」、「推薦Z摺口罩，我也臉大耳朵疼，自從用這個之後不會痛了，因為耳帶很寬，價錢也不貴」、「就算撇開病毒問題也很恐怖…會髒到自己受不了吧」、「如果只是拿外送而已，我覺得還好，但如果是長時間出門或上班什麼的，還是建議換一下啦」。

口罩 Dcard

延伸閱讀

高中生用安卓手機遭同學嘲笑 哥痛批「iPhone為尊」價值偏差

好市多「瑪德蓮」睽違三年回歸 眾人大推：烤過更好吃

她跟婆婆逛好市多只買「這一樣」 網友聽感人原因全跪了

他曝肯德基新品「口感非蛋撻」 網結論：原味才是不敗經典

相關新聞

和男友的姓氏諧音像「陣亡」 她憂心婚宴現場不吉利

日前一名女網友在「Dcard」帶起有關「情侶姓氏組合」的討論風潮，她表示因為和男友感情和睦，不免想到未來要朝結婚邁進，但她突然意識到新郎和新娘的姓氏需要合起來放在婚禮現場，如：「XX府」，而她和男友的姓氏組合唸起來不太吉利，讓她有些介意，故上網詢問眾人看法，引起一波討論。

他怨臉太大戴口罩很痛想「同一個戴1週」 網急勸：好髒

新冠肺炎疫情已經在台灣蔓延超過兩年，大眾也漸漸習慣出門就得戴口罩的日常，即便又悶又熱、無法大口呼吸，還是為了保護自身健康委曲求全。日前一名網友在「Dcard」發文，表示自己因為臉比較大，所以價格親民的市售口罩戴久了會不舒服，為此他突發奇想，打算買一個價格偏貴、空間較大的魚嘴式口罩戴一整個星期，引起眾人熱議。

他曝肯德基新品「口感非蛋撻」 網結論：原味才是不敗經典

速食連鎖品牌肯德基日前推出全新甜點「莓果奶酥撻」，由葡式蛋撻外殼配上內餡滿滿的香草卡士達醬，上頭鋪滿酸甜的蔓越莓果粒和酥脆顆粒奶酥，吸睛的賣相和獨特的食材搭配，吸引眾多饕客瘋搶嘗鮮。不過一名網友在「Dcard」發文分享他的食後心得，認為創新搭配的蔓越莓、奶酥跟蛋撻並不相配，直呼還是原味蛋撻才是經典，意外引起眾多網友分享心得。

白飯加入這一物攪拌「很消暑」 釣出眾多愛好者：南部吃法

每到夏天，炎熱的天氣總讓人沒食慾，許多人都想吃些冰涼食物來消暑，一名網友就分享自己在白飯裡加入綠豆湯的獨特吃法，他以為大家也都會這樣吃，沒想到卻被朋友給「矯正」。貼文意外釣出不少吃過的同好，還有人指出這是南部吃法。

達人曝超省錢「除濕法寶」 僅250元還能重複使用

近日梅雨鋒面來襲，大雨下不停，除濕機幾乎開整天。家事達人陳映如分享一小物，只要250元就能達到除濕效果，甚至還能重複使用。

陸籍丈夫讚「台灣人文素養勝上海」 女作家要帶孩回台讀書

兩性作家「喪彪•柳飄飄」（柳喪彪）與陸籍丈夫老劉結婚後，一家都在上海生活，她近日表示，她與丈夫決議在小孩肥鵝5歲左右搬回台灣，讓肥鵝可以在台灣讀書，她坦言「我們都認為，台灣的教育體系與風氣，跟上海相比，還是比較好的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。