他曝肯德基新品「口感非蛋撻」 網結論：原味才是不敗經典

速食連鎖品牌肯德基日前推出全新甜點「莓果奶酥撻」，由葡式蛋撻外殼配上內餡滿滿的香草卡士達醬，上頭鋪滿酸甜的蔓越莓果粒和酥脆顆粒奶酥，吸睛的賣相和獨特的食材搭配，吸引眾多饕客瘋搶嘗鮮。不過一名網友在「Dcard」發文分享他的食後心得，認為創新搭配的蔓越莓、奶酥跟蛋撻並不相配，直呼還是原味蛋撻才是經典，意外引起眾多網友分享心得。

原PO以「肯德基沒騙人…莓果奶酥撻真的不是蛋撻」為題發文，認為雖然莓果奶酥撻乍看之下和原味蛋撻無異，但咬下去後便發現卡士達醬吃起來不太像原本的蛋塔餡，口感有點像「麻糬」，而配料部分也和主體不搭，「莓果有點酸，奶酥顆粒味道不算太明顯」，讓原PO不禁感嘆：「還是原味蛋撻好吃，我到底加價買這個幹嘛？還我原味蛋撻！」

許多網友紛紛表示，「我每次吃新品的時候都會告訴自己，下次買原味的就好…但是它出新品的時候又會忘記教訓去買新品，再次踩雷，果然沒有蛋撻能夠超越原味蛋撻」、「今天吃完還是覺得原味好吃」、「裡面卡士達吃起來很像甜的美乃滋」、「雖然每次都說原味最好吃，但有新口味還是想試試看，然後吃完又覺得還是原味最好吃」。

不過也有網友認為新品其實不錯，「蛋撻跟奶酥撻都好吃，一個經典不敗、一個莓果＋卡士達酸甜平衡，口感也不錯，蠻喜歡嚐鮮新甜點的，希望以後多出一點」、「本人很愛莓果」、「莓果微酸跟卡士達醬沒有到很融合，但一起吃可以讓味道沒這麼膩口，多了一個層次而不是單純只有甜味，卡士達醬甜甜的不會很廉價但不到驚豔，是一個蠻不錯的甜點」。