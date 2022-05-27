達人曝超省錢「除濕法寶」 僅250元還能重複使用
近日梅雨鋒面來襲，大雨下不停，除濕機幾乎開整天。家事達人陳映如分享一小物，只要250元就能達到除濕效果，甚至還能重複使用。
陳映如在臉書分享，最近天氣潮濕，除了除濕機開好開滿外，她也忍不住到化工行買了一包乾燥劑。她介紹，這款乾燥劑其實是「水玻璃」，一公斤約250元，外表看起來是一顆顆藍色顆粒。
陳映如表示，回家後將水玻璃裝入透明容器，接著將裝有水玻璃的容器瓶口套上水槽濾網，再以橡皮筋固定，如果不小心倒翻才不會讓水玻璃掉滿地。
陳映如分享，透過透明容器可以直接看見水玻璃的狀態，若水玻璃由藍轉粉紅，就表示已吸入濕氣。這時先別急著丟，可以透過加熱還原，不論曬太陽、微波加熱、鍋中小火加熱都能讓水玻璃再變回藍色，繼續使用。既可以重複使用，又安全無毒，陳映如認為是很理想又方便的除濕幫手。
網友留言詢問鍋子加熱水玻璃後洗淨還是可以用來煮食物嗎？還是預備一個專用加熱水玻璃的鍋子比較好？陳映如則回應：「沒錯，很安全。我都用煮湯的鍋子，只要洗乾淨就好。」另外有網友提到，她平常會將食品內的乾燥劑收集起來，只要擦乾淨就能重複使用，不僅省錢也環保。
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