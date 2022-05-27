找得出偽裝的士兵嗎？日本自衛隊照片考倒網友「看到眼花都沒找到」

當戰爭開打時，如何掌握敵我的正確情資，將會成為決定勝敗的關鍵。因此盡可能隱蔽自軍，並且探查到敵人的動向，是作戰時非常重要的一環。近來日本自衛隊分享的一張圖片，就能說明他們對這點的重視。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本自衛隊沖繩地方協力本部，不久前在官方twitter上分享一張照片。畫面中是一大片的草原和樹叢，乍看是毫無人影，但其實在這之中，正躲藏了一位自衛隊的成員。

這名自衛隊的成員，其實就躲藏在樹叢右方邊緣附近。由於他身穿能融入自然中偽裝的「吉利服」，因此無論是站著還是坐著，都不容易察覺到隊員的身姿。直到拍攝者請他站起來露臉之後，才能稍微看到人影的痕跡。

一名藏匿於樹木之中的士兵。圖擷取自 twitter

不少網友紛紛被考倒，表示「完全找不出來」、「怎麼找都找不到，果然厲害」、「直接投降了」、「盯著畫面太久眼都花了」、「到底在哪裡咧」、「一個人嗎？有幾個人」、「把圖片放大來找，只看到一堆樹跟樹葉」、「是不是在偏左的地方」、「其實是有一大群人扮成樹的樣子」、「我看了答案還是沒搞懂」。