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T台主播上演「潑液體剪衣破陣法」宮鬥劇 視網膜一句話吐槽

聯合新聞網／ 綜合報導
「眼球中央電視台」主持人視網膜在臉書上發表對T台女主播霸凌事件的看法。圖／聯合報系資料照
「眼球中央電視台」主持人視網膜在臉書上發表對T台女主播霸凌事件的看法。圖／聯合報系資料照

TVBS新聞台爆出霸凌事件，一名女主播驚覺自己衣物被剪、被潑不明液體，安裝針孔後才發現是其他3位女主播所為，儘管電視台否認霸凌案，但仍引起議論。作為Youtube頻道「眼球中央電視台」的主持人視網膜也對此事發表看法。

近日業界爆出TVBS女主播聯合霸凌事件，為了爭搶晨、午、晚和夜間時段，彼此結下心結爭鬥。傳一名女主播發現自己衣物被剪，桌面座位被潑灑液體，安裝針孔後，竟拍到3位女主播的身影，氣得報警。更有媒體稱，3位女主播剪衣、潑液體是為了破壞受害主播用於搶時段的「桌上陣法」，但消息未經過證實。

TVBS新聞台則表示，「外傳所述內容不實，並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」

曾任華視主播，目前是「眼球中央電視台」的主持人視網膜也在臉書幽默地說，他絕對沒有霸凌現任播報搭檔「眼肉芽」，因為只有兩個主播很難「集體」霸凌，但自己會禮讓時段給她，「像最近兩週的時段我都讓給她了」。

視網膜順便在留言區中吐槽T台霸凌案，「我看到那個主播鬥爭新聞一直笑一直笑，為什麼這麼像幼稚園啦。什麼剪衣服、潑不明液體、陣法…幼稚園應該都沒有這樣玩」。

主播 霸凌

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