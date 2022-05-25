快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診後公司寄防疫包關心 網羨：別人的老闆總不會讓人失望

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO收到公司贈送的防疫包。 圖／翻攝自Dcard
原PO收到公司贈送的防疫包。 圖／翻攝自Dcard

國內新冠肺炎持續延燒，許多民眾都在這波疫情中不幸染疫，而面臨到居家隔離、防疫措施、防疫包等等的問題。一名女網友發文表示，自己日前確診，但卻因為公司的相關措施感到相當感動，直呼自己「因為確診認識公司」。

一名女網友近日在Dcard以「因為確診…認識公司…」為題發文。原PO表示，自己因為居家隔離和確診隔離，前後總共放了14天假。另外，原PO也提到，桃園市民相當幸福，因為防疫包內不僅有五個快篩試劑，內容物也比其他縣市的豐富很多。

除此之外，原PO表示，確診後總公司有致電關心，幾天後還送來防疫包，內容物有泡麵、餅乾、料理包、以及喉糖等等，裡面還附上一張小卡，寫道「夥伴請安心在家，隨時注意身體變化，我們一定會戰勝病毒，我們一起加油」。原PO不僅大讚公司的防疫包，同事間的互助也令她相當感動，原PO表示，因為自己染疫請假，同事都無限配合加班，不僅沒有怨言，還會提醒她趕快休息、早日回歸。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「要是我的公司這樣，我會覺得很暖心，雖然是罐頭文宣，但仍舊感受到公司的心意」、「也不是一定要送多好，收買人心的最佳時機」、「別人的公司總是不會讓人失望」。另外，也有網友分享自己公司的因應措施，「我公司也是！給關懷金三萬，超開心的」、「我們公司只叫我們七天後趕快回來上班，隔離的七天也要在家上班」、「我的公司說確診隔離只能請一天病假剩下算事假，說這麼多人確診全部都請病假公司會倒」。

居家隔離 Dcard

延伸閱讀

媽崩潰「防疫做好做滿孩子仍確診」 網安慰：病毒防不勝防

2歲童無呼吸！急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

兒童BNT沒搶到？醫籲別糾結：打半劑莫德納的保護力也很好

5寶媽線上上課快崩潰 小孩沒3C設備大嘆：要被搞垮了

相關新聞

他清空女友購物車驚見整箱純喫茶 網建議「這樣配」超好喝

每逢情人節、周年紀念日、生日，許多人都絞盡腦汁思考應該送另一半什麼禮物，除了考量自己的經濟狀況，也要在平時悉心觀察另一半的喜好。日前一名網友在「Dcard」發文分享自己送女友禮物的故事，今年他計畫要「清空女友網購購物車」作為禮物，但卻在貨到後發現，裡頭有超多瓶純喫茶，喝也喝不完，讓他急忙求助眾人，引起熱烈討論。

確診後公司寄防疫包關心 網羨：別人的老闆總不會讓人失望

國內新冠肺炎持續延燒，許多民眾都在這波疫情中不幸染疫，而面臨到居家隔離、防疫措施、防疫包等等的問題。一名女網友發文表示，自己日前確診，但卻因為公司的相關措施感到相當感動，直呼自己「因為確診認識公司」。

她用電鍋蒸蛋蒸出「珊瑚礁」 行家提3大點不能錯

蒸蛋是許多人喜愛的餐點，不過要蒸出平滑的蛋可是要花許多功夫的，有一名網友就分享她蒸蛋的慘象，其他人看了開玩笑地說，「這是召喚惡魔的儀式嗎？」也有專業的網友提出三大點建議。

八方雲集本體是它？ 網狂推：吃過一次就不點水餃、鍋貼了

台灣連鎖店餐廳八方雲集不僅販賣水餃與鍋貼，其中麵類也廣被大眾稱讚，有一名網友就分享她的口袋名單「古早味乾麵」，許多網友看了也紛紛推薦另一樣神品，「吃過一次後就不點鍋貼跟水餃了」。

網熱議「被非主打商品耽誤的店家」 鼎泰豐、台鐵皆上榜

有時店面主打的商品並非熱銷商品，因此常遭人戲稱被XX耽誤的OO店，如肯德雞是被炸雞耽誤的蛋撻店等等。有網友就以此發文請大家照樣造句舉例，吸引千人按讚留言。

爸媽每月豪撒7萬零花 35歲男曝「躺平作息表」：懶得奮鬥了

近年房價物價飆漲，有一部分年輕人面對高壓的工作環境及沒上漲的薪水，選擇「躺平」抽離壓力引發共鳴。近日一名35歲男子在網路發文透露，自己曾做過多份工作，但漸漸地不想奮鬥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。