確診後公司寄防疫包關心 網羨：別人的老闆總不會讓人失望

國內新冠肺炎持續延燒，許多民眾都在這波疫情中不幸染疫，而面臨到居家隔離、防疫措施、防疫包等等的問題。一名女網友發文表示，自己日前確診，但卻因為公司的相關措施感到相當感動，直呼自己「因為確診認識公司」。

一名女網友近日在Dcard以「因為確診…認識公司…」為題發文。原PO表示，自己因為居家隔離和確診隔離，前後總共放了14天假。另外，原PO也提到，桃園市民相當幸福，因為防疫包內不僅有五個快篩試劑，內容物也比其他縣市的豐富很多。

除此之外，原PO表示，確診後總公司有致電關心，幾天後還送來防疫包，內容物有泡麵、餅乾、料理包、以及喉糖等等，裡面還附上一張小卡，寫道「夥伴請安心在家，隨時注意身體變化，我們一定會戰勝病毒，我們一起加油」。原PO不僅大讚公司的防疫包，同事間的互助也令她相當感動，原PO表示，因為自己染疫請假，同事都無限配合加班，不僅沒有怨言，還會提醒她趕快休息、早日回歸。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「要是我的公司這樣，我會覺得很暖心，雖然是罐頭文宣，但仍舊感受到公司的心意」、「也不是一定要送多好，收買人心的最佳時機」、「別人的公司總是不會讓人失望」。另外，也有網友分享自己公司的因應措施，「我公司也是！給關懷金三萬，超開心的」、「我們公司只叫我們七天後趕快回來上班，隔離的七天也要在家上班」、「我的公司說確診隔離只能請一天病假剩下算事假，說這麼多人確診全部都請病假公司會倒」。