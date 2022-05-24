她排快篩卻誤入烤鴨隊伍 網笑翻：沒聞到香味應該是確診了

快篩陽性等同確診即將上路，備妥快篩已是全民防疫的重要環節，近日一位女大學生在買快篩時，卻意外排錯隊伍，等快輪到自己才發現大家是在排烤鴨，只好尷尬地轉身離開。

一名女大生在Dcard發文親曝近日發生的糗事，她表示，有次拿著健保卡去排快篩時，不假思索地就跟著一列較長的隊伍開始排，眼看終於快要輪到自己了，她才驚覺這裡是在排烤鴨，當下她還不敢直接離開，假裝拿起手機問「蛤？你不要吃了喔」，並自詡用了帥氣的「潘周耽式」成功逃離隊伍。

據了解，所謂的「潘周耽式」是出自大陸綜藝《最強大腦》第七季，有一位名叫潘周耽的學霸在節目中以「扭動身子」的姿態高傲式起身，從此吸引各路網友爭相模仿。

網友們紛紛調侃原po應該是確診了，「排的時候沒聞到香味嗎」、「感覺也不用排隊浪費快篩了，都聞不到了」、「沒聞到烤鴨的味道，看來妳省了200塊快篩了」、「排那麼久都沒聞到烤鴨味，根據我多年用烤鴨當快篩的經驗，閣下應該確診了」。

也有網友認為原po應該帶隻烤鴨回家，「怎麼不順便買一下，會排隊的食物很少雷的誒」、「好鬧喔，是我就買烤鴨了」、「排都排了，直接買一隻回家」、「如果是我排隊排這麼久發現是錯的，會直接怒買一隻烤鴨」。