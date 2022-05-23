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貴族世家「這兩樣」超浮誇 網指本體非牛排：台東店還有烤鴨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享她發現貴族世家的本體非牛排，是他們的自助吧，光是水果就有18種。示意圖／ingimage
一名網友分享她發現貴族世家的本體非牛排，是他們的自助吧，光是水果就有18種。示意圖／ingimage

台灣有許多牛排店，有些餐廳還會設置自助吧，有一名網友就表示貴族世家牛排館的主體根本是自助吧與水果，種類多元且不用怕被其他人搶光，因為店員會不斷地補菜，此外也有網友狂喊「貴族只服台東的！」

原PO在Dcard上以「貴族世家才不是牛排店！」為題分享，她認為貴族世家的本體是自助吧以及其中的水果。自助吧從熟食、沙拉、玉米濃湯、燒仙草到麻辣鴨血與蛤蜊湯都有，「接下來是本店的重頭戲！水果，種類真的超級多，拍完後店員又有補東西上去！總共好像有18種水果！是不是超浮誇的！還有番茄蜜餞」。

她也表示，檯面上沒有東西時店員就會一直補東西上去，不怕沒東西吃，「而且收盤速度超快，他們會一直來問你」。

網友紛紛留言，「不懂為什麼連鎖店可以搞到每一家的自助吧差那麼多」、「那個蛤蜊湯真的沒看過嗚嗚」、「因為都是加盟，所以看老闆個人」、「這家貴族也太佛」、「跟千葉差不多」、「小時候很常吃，長大越來越少看到」、「每次去都只點自助吧，從來沒有吃過他的排餐」、「別再罵排餐了吧，應該沒有人到貴族世家是為了吃排餐吧，它的本體是自助餐」。

此外，有不少網友推薦台東的貴族世家，「台東的貴族很大間，有看過現切烤鴨、現做章魚燒」、「貴族只服台東的！」、「全台的貴族世家我只服台東」、「最推台東貴族世家，沒有之一」、「同推台東貴族！」、「台東人一生推台東貴族！」、「我也同意台東的貴族最優，那店長真的很認真，關心每個客人的用餐感受和意見」。

Dcard

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