93歲高齡嬤確診卻隱瞞家人 背後原因有洋蔥

按照指揮中心規定，80歲以上長者若確診能收治於醫院，但一名高齡93歲的阿嬤在確診後卻選擇隱瞞家人，自行在家默默康復，背後原因曝光後，網友們紛紛稱讚阿嬤「揪甘心（讓人感到非常溫暖貼心）」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」親述家中長輩的確診過程，並埋怨自己未盡到晚輩孝道。她表示，近日得知家中高齡93歲的獨居阿嬤確診，而且已經長達一週，其中兩天還高燒不斷，但阿嬤未曾告知任何家人，甚至警告外籍看護不要說出去，等到好轉之後才敢告訴晚輩。

阿嬤在家人逼問之下說出背後原因，「她怕去醫院造成醫護人員的負擔，也不想佔用床位跟醫療資源，怕跟我們講之後會強行帶她就醫」，此話一出更讓原po自責，「我太不孝了！怎麼這樣置身事外！」、「長輩在生病我卻在家狂擼貓」，所幸這位阿嬤已經順利康復，如今還能下田工作。

原po也補充道，由於醫療量能有限，民眾的確不該一股腦兒衝急診，而是要先自我判斷病情輕重，但她也想藉這個例子提醒大家，有時老人跟小孩無法自行判斷，身為家人真的要隨時留意他們的情況。

文章一出，許多網友大讚這名阿嬤很為人著想，「有這種長輩很難得，抱持著不欠人的心態」、「天啊！這種體恤他人的長輩真的非常難得，幸好天公疼好人」、「太優秀的長輩」。

有網友也贊同原po說法，認為家人真的要提高警覺，「子女當要有警覺性，隨時觀察老人的身體狀況」、「妳是真的該爆怨一下自己了，好好跟外傭溝通一下，即使被照護者沒事也要定時回報」。