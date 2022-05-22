瑞典人來台見「這1點」無法接受！ 網炸鍋：不懂入境隨俗嗎

世界各國風俗民情不同，對於生活習慣也不盡相同。就有一名瑞典人表示，自己很不習慣台灣的現金交易方式，因為非常麻煩，希望完全改為電子支付，掀起大批網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「靠北住宿2.0」發文表示，他是瑞典人，剛來台灣沒多久，「我希望台灣能在2025年完全徹底停掉現金交易，改成完全無現金交易的國家」，原PO指出，在瑞典用現金非常麻煩，所以現在已經幾乎沒在使用了。

他進一步貼出相關資料，根據瑞典家具商IKEA研究顯示，就算現金交易只佔了它們總交易的1%，但員工需花費15%的時間處理這些現金，他們覺得「無現金化」可以提升員工效率，因此約有50%的店家表示，到了2025年，就會完全停止接收現金。

貼文一出，網友紛紛留言「國情不同，到別人的國家應該是要適應環境，不是環境來配合你」、「不懂得什麼叫入境隨俗嗎」、「我比較喜歡帶大把現金出門」、「我就喜歡用現金」、「這裡是台灣啊！不管到哪個國家，希望你能懂得什麼叫『尊重』」。

還有網友表示，「瑞典是滿有遠見的國家，我們行政院有說希望於2025年行動支付普及率能達到90%，台灣正在努力中」、「覺得有一大段路要走，立意是不錯」；此外，由於是匿名貼文，也有網友質疑原PO是否真的為瑞典人。