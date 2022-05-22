古早味紅茶關鍵在「這些原料」 在家就可做

台灣有許多飲料店，飲料的選擇也百百種，其中古早味紅茶受到許多人喜愛，有一名網友就好奇，「古早味紅茶的古早是什麼？」，引起不少網友開玩笑，「泡完都不洗的意思」，但也有人提供食譜。

原PO在PTT上以「古早味紅茶的古早是什麼？」為題表示很多飲料店都會特別標榜「古早味」紅茶，讓他很好奇，「它的古早是古早在哪裡啊？」

內行的網友紛紛解答，並提供在家就可以做的食譜，「越南茶」、「決明子」、「好像有加決明子」、「決明子紅茶」、「大麥、決明子、香草粉跟越南茶葉」、「阿薩姆紅茶+決明子+麥茶+糖。比例依照自己喜歡來調整」。

也有許多人開玩笑，「衛生條件是古早等級」、「泡完都不洗的意思」、「祖傳好幾代的濾茶渣包巾」、「阿嬤手的味道」、「熟悉的阿嬤味啊，懂？」、「賣的人是古早出生的阿婆」。