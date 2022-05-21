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手搖飲該點料多還料少？兩派網友掀論戰：這樣才叫喝飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲的選擇豐富，也可以加入喜愛的配料。 圖／聯合報系資料照片
手搖飲的選擇豐富，也可以加入喜愛的配料。 圖／聯合報系資料照片

手搖飲料的選擇相當多元，有青茶類、奶類、冰沙類、奶蓋類等等。除此之外，加料系列的選項也很豐富，除了具有口感的珍珠、粉角、粉條、椰果，也有清爽類型的蘆薈、仙草、愛玉，還有不少人喜愛的布丁和冰淇淋。

一名女網友近日在Dcard以「大家喜歡料多還是料少的飲料呢？」為題發文。原PO認為喝手搖飲一定要吃裡面的料，自己喜歡喝搭配剛剛好的，若料太多，則很像在吃料，沒有喝飲料的感覺；反之是吃不夠，感覺都在喝飲料，不如直接不要加料。

除此之外，原PO推薦50嵐的1號，因為覺得料的份量很剛好，快喝完時只剩下一點料，搭配的相當不錯。而原PO也詢問網友，究竟是喜歡料多的飲料，還是料少的飲料。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「不會特別調整量，但會希望料量是能搭配飲料喝完的，不喜歡飲料喝完還剩一堆料」、「料少，我覺得料只是增添口感，飲料才是本體」、「不喜歡加料，因為飲料通常是拿來配主餐的，這樣會太飽」、「覺得喝飲料還要咀嚼很累」。

另外，也有一派網友表示，「喜歡料比飲料多一點點」、「肯定是料爆多，不然喝手搖幹嘛」、「我超愛吃料」、「料多，沒加料的飲料可以不太喝，但有珍珠的飲料就會常常想喝」、「飲『料』就是要吃爆我們所謂的料，我每次都要求料多」。

手搖飲料 Dcard

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