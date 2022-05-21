「全民躺平月」來了！參加社群最夯#Hashtag　爆量好禮、啦啦隊正妹近距離接觸等著你

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文／蔡瓅萱

為了工作熬夜加班、為了夢想勞心勞力、為了照顧孩子來回奔波……在這個萬物皆漲、步調緊湊的時代裡，你是否也常覺得日子過得好累，想要有一個喘息的時刻？

讓自己好好休息，是人生中重要的課題！躺平並不是逃避，是在日復一日的忙碌裡給自己一個出口，累的時候，好好躺一躺，充飽電後重新再出發！《DailyView網路溫度計》特別舉辦了「全民躺平月」活動，在這個需要養精蓄銳的重要時期，邀請您一起好好休息，躺平回血後，用更好的自己迎接更大的挑戰！

更多詳細活動資訊請見活動官網：https://tangping.dailyview.tw/





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躺平夢更大 充電拚翻身

為了推廣放鬆休息、好好充電的躺平理念，5月17日起至6月5日止，在Facebook或Instagram上傳自己「躺平」的照片或影片，設定公開分享，文末標記 #躺平挑戰 #全民躺平月 #網路溫度計 3大Hashtag，邀請親朋好友和網友按讚留言助威！，就能和許多名人一起共襄盛舉這場社群最夯盛會！

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躺平小確幸 超多好禮等你拿

《DailyView網路溫度計》將透過《KEYPO大數據關鍵引擎》與小編投票綜合評選，從參加活動者中挑出「超級躺平王」、「躺平達人」等獎項，得獎者有機會獲得HomePod mini、筋膜槍、微型投影機、按摩椅墊、防蹣水洗枕……許多精選禮品等著你！

另外，成為「超級躺平王」還能得到「躺平導師Fubon Girls」的貼身接觸機會，跟香香的正妹啦啦隊員們近距離相處，讓她們教你如何躺平充電更舒適！還有更豐富的「全民加碼獎」，只要參加活動，人人都有機會抽好禮喔！

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