主管請喝手搖飲還給加料 網曝最優搭配：這些給他點下去

許多人喜愛喝手搖飲，甚至每天都要來上一杯，其中加什麼料更是關鍵。日前一名網友表示，公司主管要請喝飲料，最多還可以加兩樣料，因此發文詢問網友，加料系列推薦怎麼搭配。

一名女網友近日在Dcard以「手搖飲固定會加什麼料」為題發文。原PO表示，公司主管要請喝飲料，最多還可以加兩樣料，直呼不加好加滿怎麼可以，因此詢問網友如何推薦。原PO接著表示，自己目前想喝無糖珍珠鮮奶茶，若再加上一份珍珠，感覺咀嚼肌會相當疲憊，但如果加上粉圓似乎還不錯。

除此之外，原PO也提到，椰果咬起來比較起勁，感覺也會讓咀嚼肌變大；QQ和暗黑水晶則不清楚具體是什麼；不偏好加布丁，因為在吸的過程中相當尷尬；仙草凍喝起來比較清涼，但比較喜歡吃豆花時加仙草凍；蘆薈也是清涼系列，列在考慮中；黃金地瓜泥似乎不太敢喝；而整杯奶茶加冰淇淋也相當療癒。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「當然是最貴又不佔空間的，可以一次加雙份料」、「雖然超肥，但我好愛冰淇淋+椰果」、「暗黑水晶是咖啡凍，超喜歡」、「布丁跟冰淇淋，最貴的兩個給他點下去」、「QQ就是珍珠加椰果」、「蘆薈的味道跟鮮奶茶不搭」、「冰淇淋加珍珠，選我正解」。

另外也有網友表示，「我超討厭飲料喝完剩一堆料，所以我一定是想喝什麼點什麼，不會硬加料」、「我的話通常只加一項，覺得加太多料會沒什麼茶，最後都會只剩下料，要吃很麻煩」、「不加料，到最後都在吃料，嘴巴好酸」、「飲料本來就是解渴不是充飢」、「雖然應該是常識，但身為飲料店店員還是溫馨提醒，飲料加料就是液體量減少」。