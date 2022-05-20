雞腿便當「菜色鋪滿滿」他掏2張鈔票 老闆只收100元還有找

萬物皆漲，卻仍有店家保持佛心價格，一名網友就在網上透露，近日買到一家CP值超高的便當店，雞腿、排骨、香腸應有盡有，一張百元有找。他po網分享後，不到一天就吸引1.4萬人按讚，逾千網友留言，紛紛敲碗原po趕進報上店家地址。

一名男子在「爆廢公社」發文分享他近期吃到一家超值便當，據他描述，他在中午時段進到一間沒吃過的便當店，抱著吃飽一點的想法，點了一個雞腿便當，再單點一塊排骨和一根香腸，配菜則有豆腐、炸茄子、南瓜和荷包蛋。等到結帳時，他才驚奇發現，便當比他預期便宜一大截，「我掏出200元準備結帳，結果老闆說這樣總共是95元」，他還附上一張裝滿大塊肉類的便當照佐證。

文章一出，網友紛紛央求原po透露店家位置，「哪家佛心便當！雞腿還是大雞腿呢！」、「沒地址沒真相，坐等地址ing」、「剛沒看文，還以為是拜拜用」、「做夢的感覺」、「好便宜，佛心店家」。

還有網友懷疑老闆是不是算錯了，「老闆心算不優，忘了進百位數啦」、「老闆：是跟你說還差95元」、「那個國際飼料上漲，造成肉類飆漲的消息，老闆還不知道嗎？在我去買之前千萬不要讓他知道喔」。

更有神人推敲出這家店的真實身份，「應該是和家小館，雞腿飯60、排骨20、香腸15」、「看到這炸香菇還有這價格，應該是楠梓區的和家小館」、「若真是『和家』那就不意外，我也吃10來年了」。