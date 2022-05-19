員工分享3件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

近期麥當勞宣布暫停供應薯條，引起大眾注目。麥當勞雖是台灣民眾非常熟悉的速食店，不過日前有員工分享3件他習以為常，大家卻不知道的麥當勞小知識，讓其餘網友十分驚訝，「我還真不知道！」

在麥當勞上班的原PO於Dcard發文表示，他與朋友聊天時，意外發現有3件事他以為大家都知道，實際上卻不然的事，因此想趁機與眾人分享。

第一個小知識為曾因光滑圓潤外表而被網路系統判斷是18禁圖片的麥香魚堡麵包，「全麥當勞就它是用蒸的」，而非用烤的，所以才能保持膨鬆的外型，令人手癢想戳看看。二是麥當勞使用的蜂蜜皆為真材實料，「至於沒有蜂蜜味，就是麻煩你要攪拌！要攪拌！」原PO也透露他最推薦冰喝蜂蜜奶飲品，口味佳又不會拉肚子。最後則是員工間共通專業術語「倒可」，意即有客人在餐廳裡打翻飲料或湯品。

公布小知識後，許多人才恍然大悟，「第一次喝蜂蜜紅茶沒攪拌，還以為被騙了，第二次一攪就驚為天人」、「我對假蜂蜜過敏，每次喝到假的都會起紅疹，所以只能喝固定幾家確定是真的的，麥當勞可喝」、「吃麥香魚這麼久第一次知道是蒸的麵包」、「國中的時候在櫃檯不小心打翻飲料，櫃檯的人員同時喊『倒可』，那時候才知道這個術語」。