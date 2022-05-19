醫療劇神技術「王蟲縫法」原來出自他 台大醫現身還原背後動人故事

近期正在熱播的醫療劇《村裡來了個暴走女外科》中，飾演「小劉醫生」的女主角蔡淑臻，採用一技術「王蟲縫法」為孕婦留下子宮，引起許多劇迷好奇這項技術的名稱由來與典故，結果真釣出發明此技術的醫師施景中親自發文回應，還原背後的真實故事，引來逾萬網友按讚留言。

台大醫院婦產科醫師施景中在個人臉書發文回憶，在2013年的一次手術中，他發現一名產婦患有「植入性胎盤」，也就是胎盤過於緊密地附著或嵌入子宮肌肉層，導致胎盤在分娩時無法正常剝離，可能在產前或產後引起大量出血，更嚴重者還會造成子宮破裂、血崩休克等死亡風險。

施景中解釋，國外對植入性胎盤有兩種作法，一派是依照美國婦產科醫學會的主張，不取出胎盤直接切除子宮，而另一派多為歐洲國家，他們主張生產後將胎盤留在子宮，等待4至6個月讓它自行萎縮，不過此舉存在極高風險，許多病人在術後因大出血而喪命。

面對患有「植入性胎盤」的孕婦，按照施景中過去的做法，都是依循美國方法，直接替患者接切除子宮保命，但這次他猶豫了，「病人是第一胎，如果切了子宮她就再也不能生了」，因此他靈機一動，自創了一種新的壓迫縫合法（compression suture）。

施景中把這種新創的縫合法稱作「王蟲縫法」（Nausica），他表示，「因為縫起來的子宮就像宮崎駿卡通『風之谷』裡的王蟲，所以我就這樣叫它了」。英文名Nausicaa（娜烏西卡）則是借用風之谷女主角的名字，「因為王蟲在片中的名字叫歐姆 （Ohm），不大容易讓人聯想，說不定還會想到電阻的單位」，他解釋道。而且，Nausicaa也是希臘神話「奧德賽」的一位公主，名字具有重生的意義。

蔡淑臻在「村裡來了個暴走女外科」中飾演小劉醫師，施展「王蟲縫法」救治孕婦。圖／公視提供

他進一步說明，一般來說，壓迫縫合會應用在產後大出血時為孕婦止血，但目前最有名的B-Lynch縫合法步驟複雜，加壓止血的效果也不夠，相較之下，「王蟲縫法」更加簡單、安全且有效，「王蟲縫法太簡單，幾乎沒有技術門檻，英文名稱我都不好意思叫Nausicaa technique，只敢叫Nausicaa suture」，他幽默表示。近幾年，由他操刀的植入性胎盤手術就多達百例，子宮順利保留的機率約為93％，確實比歐洲保留子宮的作法，擁有更高的成功率。

此文一出，讓許多網友深受感動，「您的靈機一動救了很多孕婦啊！」、「這麼危急的時候，還能想到希望產婦還有機會生小孩，好感動喔」、「真的好感動，這是台灣媽媽和寶貝們最好的福音」、「感謝施醫生仁心仁術，讓植入性胎盤的媽咪能夠繼續擁有生孩子的權利」、「真的好了不起啊！感謝您的付出！」。