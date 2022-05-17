外送員見訂單「這行字」超嗨 她激動喊：天使客人

前兩天濕冷天氣，民眾只要隨手一點，就會有外送員幫忙將餐點送上門，造福了不少想宅在家的人，不過對外送員來說，下雨天送餐很辛苦，日前一名女外送員分享，她在送餐的途中，看到顧客點了「一份鹹酥雞」請她吃，讓她開心直呼「遇到天使客人」。

一名外送員在下雨天遇到天使客人，顧客在訂單備註「這份鹹酥雞請外送員吃」，讓不少同行超羨慕。圖擷自 臉書「外送員的奇聞怪事」

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，她表示自己在下雨天送餐時，突然看到訂單小份67元的鹹酥雞有一行備註「這份麻煩給外送員～下雨天辛苦了～謝謝」，讓她驚喜直呼「下雨天遇到天使客人」，接著她又說「下雨天選擇刷卡的消費者都是天使，現金單打電話又不接的消費者是惡魔」。

不少同行看了，也大讚「好幸運」、「佛心滿滿」、「佛心客人」、「真是太佛心了」、「好羨慕」，還有外送員分享經驗，「記得有一次下雨天跑外送，那次我收到的都不是小費，客人直接送我吃的，我的外送箱裡面有顧客送的咖哩飯、紅茶、麻醬麵、蛋花湯，我因為吃不完還拿去分給街友」。

也有外送員抱怨「現金單打電話不接的消費者很多，訂完餐都裝死，後來我就怒關現金單」、「還有遇過現金單然後手機開勿擾模式，訂餐又開勿擾模式真的很困擾」。