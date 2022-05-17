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友人居家快篩「滴出立體奶泡」 她傻眼發問釣出一票同伴

聯合新聞網／ 綜合報導
快篩盤上堆滿大坨泡泡。 圖／翻攝自爆料公社
快篩盤上堆滿大坨泡泡。 圖／翻攝自爆料公社

因應本土疫情發展快速，指揮中心近日針對多項政策進行調整，其中包括「快篩陽等同確診」、「以篩代隔」等等，使民眾使用快篩試劑機會大增，有時會出現令人摸不著頭腦的狀況。有民眾就貼出朋友的快篩試劑，只見上面堆著一團泡泡，傻問「到底怎麼篩的」，意外釣出不少人都出現一樣狀況。

Omicron病毒株傳播迅速，為避免增加醫護人員PCR負擔，和群聚感染風險，近來民眾若出現疑似新冠肺炎症狀，或與確診者有過密切接觸，都會先自行快篩看看是否已被感染。有民眾就貼出朋友檢驗完的快篩試劑照片，驚呼「怎麼會篩出那麼多泡泡……」。

只見照片中呈現陰性結果的快篩盤上，滴入試劑的位置上，堆滿大坨白色泡泡，疑惑到底篩檢期間發生什麼事，網友也傻眼問「屬螃蟹的吧」、「你朋友是螃蟹還是泡泡龍」、「有毒……篩劑不行了」、「快篩累了，無法負荷口吐白沫」、「少吃點糖」、「以為是在打奶泡嗎」。

文章也釣出不少出現同樣情況的網友，「我第一次也是這樣」、「跟我弟一樣」、「我的拉泡」。內行人也隨即解釋「那管萃取液中含有鹼與界面活性劑，這位朋友應該是反複擠壓或劇烈搖晃萃取瓶才會這樣」、「滴太多啦，最後擠出來的會都是泡泡」、「第一次用這種玩意，滴太多的結果，不用幾秒鐘就測出是兩條線或一條線」、「最後剩下一點空氣用力壓就有了」、「那管藥水一直搖，搖到起泡再擠出來就會這樣」。

根據快篩試劑說明書，滴入過多試劑有可能會破壞T線，影響判讀結果，滴入太少也可能無法完全反應，建議3-5滴最佳。

快篩盤上堆滿大坨泡泡。 圖／翻攝自爆料公社
快篩盤上堆滿大坨泡泡。 圖／翻攝自爆料公社

新冠肺炎 快篩試劑

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