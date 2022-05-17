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天兵拆快篩批「2片塑膠+1張紙條」賣180 網轟：專業不用錢？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友「分析」快篩試劑的成本低廉，卻遭一面倒砲轟。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
一名網友「分析」快篩試劑的成本低廉，卻遭一面倒砲轟。 圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

國內新冠肺炎疫情持續攀升，快篩試劑已成為家家戶戶必備防疫物品，目前市面上以實名制的每劑100元最便宜，一般通路販售的約180元。部分民眾認為快篩售價偏高，一位網友甚至把快篩解體，批評材料不過是塑膠片和紙條，根本是低成本、高獲利，卻被其他網友一面倒砲轟「不尊重專業」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張拆解後的快篩試劑照片，以「不願面對的真相」為題，指出快篩的材料不過是成本不到0.5元的「2片塑膠殼」，加上連0.1公克紙漿原料都不到的「1張紙條」，這樣組裝起來竟要賣到180元，最後還不忘拋出他的質疑「水很深呀，笑死」。

而這個話題也迅速引發上萬網友表達心情，及數千則留言熱議。對於這樣的言論，網友幾乎是一面倒的「吐槽」，並反問發文者「專業都不用錢？」，「重點是試紙成分…不是紙漿」、「你直接用A4紙把你採樣的樣品沾上去，看會不會出現線條」、「所有東西材料都很便宜，貴的是技術」、「原來研發人力與資源都不用算成本？」、「就是有你這種人，有錢人才都投資房產，不願意投資年輕人研發」、「照你的邏輯，你付出勞力工作，你老闆只要給你三餐買便當就好，幹嘛發薪水給你」。

也有內行人跳出來「打臉」他估的成本，「2個上下蓋光目測重量成本就不可能是0.5，何況塑膠成型加上人事成本電費，機台操作成本後交貨給上游公司，而且以為開發塑膠射出的鋼模不用錢喔，一組1+1至少要35萬上下」、「不用算上研究成本，光生技廠要做出這樣一片快篩，上面需要coating多少程序和成分才能讓你15分鐘內知道你得病沒，你知道要花多少錢嗎？」。

還有網友以其他例子來凸顯他的無知，「你把口罩拆開不就是三片布？你幹嘛還戴？」、「房子也是鋼筋水泥蓋的，為什麼1、20坪賣1000多萬？」、「iPhone成本也沒多少，賣你3萬多是不是也不合理？」、「電腦CPU組成的矽還不就是從砂子提煉，你幹嘛不直接買砂子壓成CPU來用」、「剪頭髮只有一把剪刀又不用什麼成本，怎麼這麼貴啊～但是我們可是花大錢進修與練習呢！這些成本你們看不見」、「你知道假牙製做材料的成本也不高嗎？那為什麼做個假牙要好幾十萬？ 因為做好給你自己也放不進去啊」。

快篩試劑 爆廢公社

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