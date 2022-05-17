麥當勞冷飲杯蓋上的4凸起圓點藏密碼？ 內行解釋：分辨飲料用
日前有女網友表示，自己總不自覺壓麥當勞冷飲杯蓋上4個凸起的圓點，意外引起許多人共鳴，也釣出內行網友出面解釋其功能。
原PO在爆廢公社發文指出，她喝麥當勞冷飲時，常常下意識壓杯蓋上凸起的4個圓點，「老公兒子覺得我很怪，是這樣嗎？」
有網友坦言自己也是如此，「我也會壓那個，所以不必覺得太奇怪」、「我還會把蓋子拔起來反面再壓一次」、「我也會按掉」，內行網友更解釋圓點是為了方便店員「用了來分辨裡變裝的是什麼飲料」。
事實上，根據《麥當勞季報》，4個圓點按鈕分別代表TEA（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰）或少冰及目前為可口可樂纖維＋的OTHER（其他）。若沒壓任何按鈕，即為冰量正常的可口可樂，若壓下前三者，則是去冰或少冰的無糖紅茶。
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