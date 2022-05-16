她好奇「男生小便都不尷尬嗎？」 潛規則曝光

男性與女性廁所最大的設計不同就在於便斗的設置，一名女網友就好奇地問，「男生上廁所會不會很沒有安全感呀？」

原PO在Dcard以「很好奇男生上廁所都不會很沒安全感嗎？」為題表示，她最近以男性角度思考上廁所這件事情，「突然覺得男生上廁所會不會很沒有安全感呀？畢竟廁所不是像女生那樣有隔間隔起來，尿尿算直接半開放式的在外面」，小便或大便會有很明確的位置差別，這樣一來就會被知道是上大號還是小號，她覺得很尷尬，認為會在意這個問題的男生們，會因為空間設計覺得很沒安全感，她也表示，女性的廁所設計就會保有隱密性，相較之下不會有被看的不安全感。

網友紛紛留言，「不習慣也得習慣，男人的文化有利有弊」、「習慣了，幼稚園會害羞吧，長大根本沒差」、「通常都不會在意被看到吧，除非很明顯的在那邊看才會不自在」、「跟隔壁的一起噴會有革命情感」、「尿到一半打掃阿姨走進來真的是蠻有問題的」、「男生都會隔一格上，大概就是男人的安全感吧，沒有的話就會等或是勉強上」、「尷尬好像多一點」。

此外，也有網友表示，「會！只要在外面上廁所，除非只有我一個人，我才會上小便斗，不然一律去大便間尿尿才比較有安全感，有些休息站是只有一條溝的那種，只有爸爸、阿伯、阿公才敢上那種的吧？」、「會啊，所以小便斗會有個不成文的規定，不會站在正在上廁所那個人的旁邊」、「我都直接上大號間，避免一些人站在後面給壓力」、「我會呀，所以每次去廁所都會覺得『你們這些蓋廁所的，到底是要多糟蹋男生啊』」。