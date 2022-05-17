8個月嬰兒有一頭超濃密秀髮 網友驚「背影怎麼看都是小學生」

一般嬰兒生下來時，身上的毛髮都還很稀疏，需要經過不少時日，才會慢慢累積出明顯的頭髮。不過最近有位日本網友，女兒的生髮速度卻異於常人，連其他網友看了都直呼奇特。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「nyannyan_8919」分享一張她女兒的背後照片，畫面中一頭烏黑的秀髮，讓人以為她的女兒，至少是小學到幼稚園大班左右的年紀。

不過這位網友卻表示，她的女兒是去年9月才剛生的，目前不過才8個月大而已，而且是已經剪了三次頭髮的結果。對比其他可能過了一年，頭髮還很稀疏的嬰兒來說，這樣的生髮速度確實有些令人意外。目前她也還在一邊學著當新手媽媽，一邊和女兒、丈夫及寵物貓過著忙碌又幸福的生活。

網友們也紛紛表示「好羨慕這個髮量」、「很漂亮的秀髮呢」、「一時間還真難以理解」、「我家小孩也有類似的狀況」、「感覺以後會長得很高」、「要弄乾時其實很麻煩」、「真好奇再長大一點後會變得如何」、「這澎鬆感是怎麼回事」、「比85歲的大叔我頭髮還多」。