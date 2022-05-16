家人二次染疫 他批評「防疫3政策亂象」網點頭推爆

本土疫情連日破6萬多人確診，民眾也為了居家隔離與防疫問題，忙得焦頭爛額，日前一名網友表示，去年他們就有得過新冠肺炎，今年家族又有人二次確診，讓他抱怨「快篩試劑得要民眾自己買」、「雙北醫療資源崩潰」、「全台疫苗分配不均」，貼文讓許多網友同感喊「只能推了」。

一名網友在PTT發文表示，去年家人已經染疫一次，除了父親以外，其他人都康復了，但他自己失眠嚴重，常常到凌晨4時-5時才睡著，然而細數疫情帶來的災難，「去年是沒有疫苗，幸好後面有郭董、台積電跟慈濟的捐贈。今年是沒有準備足夠的快篩試劑跟藥物，但是指揮中心的種種政策又都需要快篩試劑配合，這豈不是自相矛盾嗎？」

原PO分享經歷，家人二次確診後，雙北醫療崩潰，排不到PCR檢測，指揮中心規定要快篩陽性才能PCR，但雙北買不到快篩，直到藥局開門前的三個小時，好不容易搶到一盒，檢驗陽性後才能做PCR。

他也指出，指揮中心之前公布短時間內，可以個人名義進口快篩試劑，但限制100劑以內，好不容易請身在中國大陸的台灣朋友協助購買，發現一劑不到40元台幣，讓他氣憤直呼「這快篩試劑根本不是什麼高科技產品，為什麼會買的這麼心酸呢？都還要靠人民自己去想辦法進口來呢？超前部署？自主應變？」

接著原PO又質疑中央稱「醫療量能與病床數充足」，他表示「真相不需要爭辯，自己去醫院一趟，就知道實際狀況了。」在疫苗分配上，他也感嘆「我真的不能接受，有時醫療資源的分配，也要端看哪邊是重災區，把疫苗『平均』分配全國，放任重災區繼續嚴重，然後指著重災區，罵說你們怎麼處理的很差，你看其它縣市處理的好棒。」

對此，原PO怒稱「就因為雙北的市長不是同顏色，就必須這樣分配嗎？市長不同顏色，但人民一樣是這個國家的人民啊！去年的疫苗跟今年的試劑，往往發現中南部有剩餘，雙北人搶都搶不到，這樣真的應該嗎？」最後，他也喊話政府「救災的時候不要分顏色」。

對此，網友感嘆「只能推了」、「幫推一個，台灣為什麼只會重蹈覆轍」、「不過和去年相比，今年病情應該沒那麼嚴重了？」、「辛苦了，希望你能恢復正常生活」、「這樣無助的家庭不知道還有多少」、「台北資源多，但人口密度也高」、「中央跟雙北都該檢討」。

不過有也網友不客氣批評原PO，「罵政府沒有改進，但你們中過一次也沒有防範措施阿，被蛇咬還會怕草繩，你們呢？」、「最好就這樣了，不然看看其他國家，還能怎樣？」、「為什麼都雙北崩潰，有檢討嗎？」、「便利店和全聯有一堆快篩劑」。