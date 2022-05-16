快訊

醫稱「化痰藥」可減少4成死亡率遭瘋搶 羅一鈞這樣說

扯鈴結合紙飛機 台灣代表奪世界大賽亞軍創紀錄

台灣哪個縣市最難玩？ 他點名「南投」但內行直指：隱藏版景點超多

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友說他認為南投是個很難玩的縣市，內行網友看了便搖頭回應，「南投有超多景點可以玩」。圖／聯合報系資料照片
有一名網友說他認為南投是個很難玩的縣市，內行網友看了便搖頭回應，「南投有超多景點可以玩」。圖／聯合報系資料照片

台灣各縣市都有其不同的特色，有一名網友就表示以他的經歷，南投是個很難玩的縣市，沒辦法玩得很盡興，不少網友看了回應不同看法「南投有超多景點可以玩」。

原PO在PTT以「台灣哪個縣市最難玩？」為題表示他覺得南投很難玩，屬於很文青、輕鬆的地方，但很難找到牧場或樂園，「真的是去度假耍廢的話，可以去南投喝喝咖啡，但要大玩特玩的話可能就比較無法」。

網友紛紛反駁，「南投超多景點可以玩不是嗎？」、「南投有日月潭跟中橫（清境合歡山）就很強了吧」、「覺得南投很好玩啊，剛好不合你胃口吧」、「南投一堆好去的，苗栗跟雲林真的不知道有啥」。

此外，也有支持苗栗縣好玩的網友表示，「苗栗其實很好玩欸，要找點就是了」、「苗栗是露營大本營啊，冬天採草莓、夏天玩溪流、四五月看油桐花與螢火蟲」、「我最喜歡苗栗」、「苗栗很不錯耶，景點都很整潔美觀」、「最喜歡苗栗＋1，內行人懂玩的話，一年四季都很棒」。

其中，網友大部分將彰化視為全台灣最難玩的縣市，「彰化吧」、「絕對是彰化，20年來都沒什麼改變」、「彰化，南投還比彰化多地方可以去」。

南投

延伸閱讀

美國星巴克祭「新招」聲援強尼戴普 瞬間賺進大把小費

找到用途了！全聯公仔搖身變浴室神物 網笑翻：淪為扛牙刷的

日「I罩杯AV女優」爆牛郎店暈船40歲大叔 月砸千萬不後悔：隨時能隱退

離日本迪士尼越來越近？ 林氏璧提一關鍵數據台日「黃金交叉」

相關新聞

台灣哪個縣市最難玩？ 他點名「南投」但內行直指：隱藏版景點超多

台灣各縣市都有其不同的特色，有一名網友就表示以他的經歷，南投是個很難玩的縣市，沒辦法玩得很盡興，不少網友看了回應不同看法「南投有超多景點可以玩」。

南機場夜市有免費麵包機「會認人」 背後功臣曝光

台北市南機場夜市出現一台「免費」的麵包販賣機，原來是當地忠勤里里長方荷生說服雙北麵包店，將當日未售完的麵包交給食物銀行，提供有需要的人免費領取，透過AI人臉辨識技術，每人每日最多可領兩次麵包。

鄉民挖出Google地圖相似度超高「蕃薯島」 網驚：平行台灣？

近日網上瘋傳一張Google Maps截圖，只見圖中一座與台灣「蕃薯島」形狀極度相似的小島，讓許多網友看了忍不住驚呼「是平行台灣嗎？」 原來，圖中這座島嶼名為「普羅文斯島」（Province I

肯德基3缺點輸麥當勞？ 網吐心聲：還是很好吃

台灣速食超夯，每一間都有主打商品，兩大龍頭麥當勞與肯德基都各有擁護者，麥當勞的薯條風靡台灣，肯德基的炸雞也擄獲消費者的心，但日前有網友拋問「為什麼肯德基都追不上麥當勞的腳步？」

早餐店草莓吐司「夾這款」 網狂讚：這樣更對味

台灣早餐品類眾多，中西式餐點各有擁護者，日前有網友發現朋友點了一款「隱藏料理」來吃，讓他驚呼「有人也愛這樣吃嗎？」吸引許多饕客留言「爆好吃」，還分享「獨家升級吃法」。

收信人寫「動+杰−木」？ 網解釋：銀行業常拆特殊字

有些機關單位的電腦系統打不出一些字，所以通常會以相近字、問號等作為替代。日前有網友分享一張銀行寄來的信件上，收信人的名字被用加減符號拆解，想不到引起許多人共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。