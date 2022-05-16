台灣哪個縣市最難玩？ 他點名「南投」但內行直指：隱藏版景點超多

台灣各縣市都有其不同的特色，有一名網友就表示以他的經歷，南投是個很難玩的縣市，沒辦法玩得很盡興，不少網友看了回應不同看法「南投有超多景點可以玩」。

原PO在PTT以「台灣哪個縣市最難玩？」為題表示他覺得南投很難玩，屬於很文青、輕鬆的地方，但很難找到牧場或樂園，「真的是去度假耍廢的話，可以去南投喝喝咖啡，但要大玩特玩的話可能就比較無法」。

網友紛紛反駁，「南投超多景點可以玩不是嗎？」、「南投有日月潭跟中橫（清境合歡山）就很強了吧」、「覺得南投很好玩啊，剛好不合你胃口吧」、「南投一堆好去的，苗栗跟雲林真的不知道有啥」。

此外，也有支持苗栗縣好玩的網友表示，「苗栗其實很好玩欸，要找點就是了」、「苗栗是露營大本營啊，冬天採草莓、夏天玩溪流、四五月看油桐花與螢火蟲」、「我最喜歡苗栗」、「苗栗很不錯耶，景點都很整潔美觀」、「最喜歡苗栗＋1，內行人懂玩的話，一年四季都很棒」。

其中，網友大部分將彰化視為全台灣最難玩的縣市，「彰化吧」、「絕對是彰化，20年來都沒什麼改變」、「彰化，南投還比彰化多地方可以去」。