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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

早餐店草莓吐司「夾這款」 網狂讚：這樣更對味

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享草莓吐司夾荷包蛋，許多饕客狂讚「爆好吃」，並分享其他吃法，像是巧克力蛋餅、花生吐司夾蛋。圖擷自臉書「爆料公社一日小編」
一名網友分享草莓吐司夾荷包蛋，許多饕客狂讚「爆好吃」，並分享其他吃法，像是巧克力蛋餅、花生吐司夾蛋。圖擷自臉書「爆料公社一日小編」

台灣早餐品類眾多，中西式餐點各有擁護者，日前有網友發現朋友點了一款「隱藏料理」來吃，讓他驚呼「有人也愛這樣吃嗎？」吸引許多饕客留言「爆好吃」，還分享「獨家升級吃法」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出一張「草莓吐司加蛋」照片，指出「這是朋友傳給我看的，看了以後覺得很不可思議，請問大家有吃過更不可思議的早餐嗎？」

對此，有老饕直言「草莓吐司加蛋爆好吃」、「蛋還要半熟的才行」、「我今天才看有人買而已」，還有人分享獨家升級版吃法「可以夾火腿、蛋、小黃瓜，一面吐司抹草莓，另一面不要抹果醬，吃起來不會太甜，感覺剛剛好」。

還有網友分享自己的私藏菜單，像是「花生吐司加蛋」、「一片抹奶油，一片抹草莓果醬，再加白胡椒粉，會更加好吃」、「薯餅堡不抹沙拉醬，改成花生醬」、「巧克力蛋餅」、「巧克力吐司加上肉鬆，配一顆半熟蛋超好吃」。

草莓 早餐

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