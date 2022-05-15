早餐店草莓吐司「夾這款」 網狂讚：這樣更對味

台灣早餐品類眾多，中西式餐點各有擁護者，日前有網友發現朋友點了一款「隱藏料理」來吃，讓他驚呼「有人也愛這樣吃嗎？」吸引許多饕客留言「爆好吃」，還分享「獨家升級吃法」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，貼出一張「草莓吐司加蛋」照片，指出「這是朋友傳給我看的，看了以後覺得很不可思議，請問大家有吃過更不可思議的早餐嗎？」

對此，有老饕直言「草莓吐司加蛋爆好吃」、「蛋還要半熟的才行」、「我今天才看有人買而已」，還有人分享獨家升級版吃法「可以夾火腿、蛋、小黃瓜，一面吐司抹草莓，另一面不要抹果醬，吃起來不會太甜，感覺剛剛好」。

還有網友分享自己的私藏菜單，像是「花生吐司加蛋」、「一片抹奶油，一片抹草莓果醬，再加白胡椒粉，會更加好吃」、「薯餅堡不抹沙拉醬，改成花生醬」、「巧克力蛋餅」、「巧克力吐司加上肉鬆，配一顆半熟蛋超好吃」。