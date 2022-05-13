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車停樹下慘遭「屎攻」 在地人：老司機不會停那格

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路邊看到一輛出租車停在樹下，卻慘遭鳥屎攻擊。 圖／爆廢公社
有網友在路邊看到一輛出租車停在樹下，卻慘遭鳥屎攻擊。 圖／爆廢公社

停車不僅要注意別停在紅黃線上，還得小心停在樹下可能會遭「屎攻」，一名網友在路邊看到一輛小轎車的擋風玻璃和引擎蓋上都是鳥屎，忍不住笑說「再不移車會很慘」，就連在地人都知道那格停車格不能停。

從這名網友在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，這輛銀白色的轎車上頭有出租公司的LOGO，原來是輛出租車，但車身上的擋風玻璃和引擎蓋卻是滿滿的鳥屎，就連旁邊的人行道地上也都有鳥屎，讓人看了退避三舍。

原PO搞笑地說樹上至少有200隻以上的八哥，他還替租車公司擔憂「才一個下午就這樣了，貴公司再不來移車後果會很慘喔！」

照片引起不少熱議，「絕無僅有黃金第一排」、「路人勸：不要停；鳥：不要停」、「傳說中的搖滾區⋯屎在滾」、「這才是真正的『黃金地段』」、「牠們是集體吃到瀉藥嗎？」、「這格是給測試鍍膜或蠟品的防護能力用的」、「附近洗車業生意應該不錯」、「養成習慣停樹下先看地上有沒有鳥屎」。

還有在地人也說，「我也被這格陰過，去前面的郵局領個包裹就被槍林彈雨襲擊了」、「上次經過看到地上有飼料在餵食，應該是餵瀉藥，感覺要給那些鳥拉到飛不動」、「台南蒜頭雞附近，老司機都不會停那格」、「我也在這附近停車過，只是下車買個便當的時間，整台車被鳥屎噴得亂七八糟，我買完便當還得另外花錢去洗車」。

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