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外送員見門口掛一物大讚「專業的客人」 眾人直呼：真貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
有外送員看到客人家門外牆上掛了一個類似郵箱的箱子，原來是專門放外送餐點用的。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
有外送員看到客人家門外牆上掛了一個類似郵箱的箱子，原來是專門放外送餐點用的。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

現在疫情嚴峻，許多人都會在家辦公，也有人會減少外出用餐或購物的次數，以避免接觸感染，而外送就成了最佳的選擇。不過有些客人不想跟外送員有近距離接觸，要如何拿到餐點就是一個問題，一名外送員在臉書PO出一張照片，只見客人家外牆掛了一個像郵箱的箱子，原來是用來放外送餐點的，讓這名外送員也大讚很專業。

從原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，客人家大門旁的牆壁上裝設了一個類似郵箱的箱子，黑色外殼搭配白色表面，上面還貼了foodpanda、UberEats的LOGO貼紙，原來這是專門讓外送員將餐點放在裡面的箱子，拉開箱子外門，可以看到裡頭空間很大，不怕訂購的餐點太多沒地方放，這樣的裝設讓原PO看了大讚「什麼叫專業的客人，一目了然啊」。

不少同業也稱讚「真貼心」、「真的專業耶！每次客人留言說放在門口地上就好，尤其食物，我自己都沒辦法接受」、「厲害，我都下單完去門口放兩個板凳（有備註請放板凳上）」、「搞不好他也是做外送的，才會將心比心」、「喜歡這樣的好客人，下樓自取的客人我也喜歡」、「客人有心，方便自己也方便外送員」、「很棒的客人」。

還有一些外送員也送過這家，「這戶我送過，在台南永康，辨識度超級高的」、「這個在台南永康那邊，超級棒的設計」、「送過…隔壁鄰居也都有裝」、「好久沒送這間了，以前很常去」、「剛翻了一下照片，一年前我也有送過一次」。

不過這樣的設計也有人吐槽，「哪裡專業了？箱子缺保溫燈跟紫外線消毒燈」、「應該會被偷吧？」、「如果是披薩、多杯飲料，我就問怎麼放？」、「那點pizza要放直的嗎？」、「我有碰過類似的，不過我送的那一次餐太多放不下，還是得通知他出來取餐，不然沒地方放」。

箱子裡面空間很大，可以放不少餐點。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
箱子裡面空間很大，可以放不少餐點。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

外送員

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