眼花了！錯覺圖看出貓咪還是駝鹿？測出你的思考偏左腦或右腦

俗話說「眼睛是靈魂之窗」，然而透過一些視覺效果，卻也能擾亂大腦的認知，讓眼裡的東西未必是「眼見為憑」。最近有位外國網友，就利用這樣的視覺錯覺，製作了一張可以分析出不同思考方式的圖片。

根據日本媒體「ガジェット通信」報導，外國twitter網友「PamelaApostolo1」最近分享一張圖片。這張圖片乍看只是有著無數的螺旋狀物體，但若加以仔細觀看，很可能會在圖片之中，看出有一隻貓，或者是一隻駝鹿。

透過從圖中看出什麼動物，可以知道自己思考是偏向左腦或是右腦。圖擷取自 twitter

如果看出來的是一隻貓，那麼就代表你是左腦比較發達，擅長理性分析思考的人。如果看出來的是一隻駝鹿，則代表你是右腦比較發達，擅長創意、藝術和感性的人。而不過無論看到什麼動物，都只是腦中認知而產生的錯覺，並不是圖片中真正的樣貌。

網友們接受測試後，紛紛公布自己的答案「我只看到貓」、「有看到貓了」、「貓跟駝鹿我都有看到說」、「要怎麼找駝鹿啊」、「我還看到貓頭鷹」、「是不是還有狐狸啊」、「我看到的是蝴蝶」、「這錯覺還真猛」、「我什麼都看不出來，莫非是腦死狀態了嗎」。