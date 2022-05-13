快訊

領養代替購買是情緒勒索？網紅花錢買狗哪裡有問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼花了！錯覺圖看出貓咪還是駝鹿？測出你的思考偏左腦或右腦

聯合新聞網 / 綜合報導

俗話說「眼睛是靈魂之窗」，然而透過一些視覺效果，卻也能擾亂大腦的認知，讓眼裡的東西未必是「眼見為憑」。最近有位外國網友，就利用這樣的視覺錯覺，製作了一張可以分析出不同思考方式的圖片。

根據日本媒體「ガジェット通信」報導，外國twitter網友「PamelaApostolo1」最近分享一張圖片。這張圖片乍看只是有著無數的螺旋狀物體，但若加以仔細觀看，很可能會在圖片之中，看出有一隻貓，或者是一隻駝鹿。

透過從圖中看出什麼動物，可以知道自己思考是偏向左腦或是右腦。圖擷取自twitter
透過從圖中看出什麼動物，可以知道自己思考是偏向左腦或是右腦。圖擷取自twitter

如果看出來的是一隻貓，那麼就代表你是左腦比較發達，擅長理性分析思考的人。如果看出來的是一隻駝鹿，則代表你是右腦比較發達，擅長創意、藝術和感性的人。而不過無論看到什麼動物，都只是腦中認知而產生的錯覺，並不是圖片中真正的樣貌。

網友們接受測試後，紛紛公布自己的答案「我只看到貓」、「有看到貓了」、「貓跟駝鹿我都有看到說」、「要怎麼找駝鹿啊」、「我還看到貓頭鷹」、「是不是還有狐狸啊」、「我看到的是蝴蝶」、「這錯覺還真猛」、「我什麼都看不出來，莫非是腦死狀態了嗎」。

貓頭鷹

延伸閱讀

好會躲！這張圖藏了兩名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？

心理測驗／是筆尖還是葉片？瞭解你是否具洞悉未來的遠見

心理測驗／一張層層圈形圖 測出自己有多麼「慾求不滿」

餅乾盒圖中其實藏了隻黑貓 網友費勁才找到驚「好可愛」

相關新聞

外送員見門口掛一物大讚「專業的客人」 眾人直呼：真貼心

現在疫情嚴峻，許多人都會在家辦公，也有人會減少外出用餐或購物的次數，以避免接觸感染，而外送就成了最佳的選擇。不過有些客人不想跟外送員有近距離接觸，要如何拿到餐點就是一個問題，一名外送員在臉書PO出一張照片，只見客人家外牆掛了一個像郵箱的箱子，原來是用來放外送餐點的，讓這名外送員也大讚很專業。

台灣人「好可怕」！機場人員、小黃運將元氣滿滿 作家返台忍不住給小費

疫情下，許多居家隔離的民眾，必須仰賴外送訂購食物等生活必需品。一名剛從日本回台的網紅作家「中古小姐」，就在網上分享，她居隔期間訂外送時，驚喜收到來自外送員的一句「暖心訊息」，令她感動不已，此文也引來許多網友分享自身遇過的溫暖經歷。

眼花了！錯覺圖看出貓咪還是駝鹿？測出你的思考偏左腦或右腦

俗話說「眼睛是靈魂之窗」，然而透過一些視覺效果，卻也能擾亂大腦的認知，讓眼裡的東西未必是「眼見為憑」。最近有位外國網友，就利用這樣的視覺錯覺，製作了一張可以分析出不同思考方式的圖片。

拉麵店被阿伯當眾開罵嫌難吃 臨座客一句話暖心救援惹哭網友

在外開店當老闆，難免會碰上惡質的客人。但同時也會有替店家加油打氣，心地善良的客人。最近一位日本網友，就分享他在某次用餐時，同時目睹到好壞客人出現，而產生的一個事件。

全家都染疫…他急問「沒瓦斯怎麼辦」 內行人曝解方：還要教？

台灣疫情發燒，指揮中心今（12）日公布本土確診逾6.5萬人，染疫人數持續增加，身邊的親朋好友都可能成為病毒的目標，密切接觸者也必須隔離觀察。一名網友則在網路上求助，他表示朋友全家人都不幸中鏢...

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

GOOGLE街景囊括世界各地的真實樣貌，偶爾也會拍到令人會心一笑的景象。日前一名網友在「爆廢公社公開版」發文提到，之前和老婆在路邊看到GOOGLE街景車，趕緊叫老婆比「YA」，結果真的被拍進去，讓他驚呼達成「另類的街景照成就」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。