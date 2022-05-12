全家都染疫…他急問「沒瓦斯怎麼辦」 內行人曝解方：還要教？

台灣疫情發燒，指揮中心今（12）日公布本土確診逾6.5萬人，染疫人數持續增加，身邊的親朋好友都可能成為病毒的目標，密切接觸者也必須隔離觀察。一名網友則在網路上求助，他表示朋友全家人都不幸中鏢，好巧不巧家中的瓦斯竟然用完了，讓他急問「這樣該怎麼辦？」

近來電熱水器及天然瓦斯管線逐漸普及，但仍有許多家庭習慣使用桶裝瓦斯，一通電話就有師傅送瓦斯到家門口，也會協助民眾安裝新瓦斯桶。一名網友在PTT發文表示，朋友與其家人都確診，今天正值隔離第三天，沒想到瓦斯竟然用完，因非常時期無法讓師傅送瓦斯到家內，讓他不禁為友擔憂「這樣該怎麼辦，有沒有解？」

文章引發討論，有網友直接開酸「瓦斯沒了不會叫喔，這難道還需要人家教？」、「成年人沒辦法自主應變嗎」、「跟他說打起精神來」，也有人開玩笑出餿主意「叫瓦斯行丟瓦斯上去啊」、「自己吊上去啊，再把空瓶吊下來」、「自己挖天然氣」、「鑽木取火啊」。

許多人則認為原PO有些小題大做，只要多付空桶的錢，並要求瓦斯行「無接觸外送」就能解決，「瓦斯罐放門口啊，你會裝吧？」、「多買一個桶子而己，反正之後可以退」、「無接觸把瓦斯放外面換啊」、「送到門口，自己搬進去換？」。也有網友建議原PO朋友，近來可叫外送訂購三餐，減少自家開伙機會，藉此降低瓦斯的使用率。