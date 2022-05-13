拉麵店被阿伯當眾開罵嫌難吃 臨座客一句話暖心救援惹哭網友
在外開店當老闆，難免會碰上無禮的客人。但同時也會有替店家加油打氣，心地善良的客人。最近一位日本網友，就分享他在某次用餐時，同時目睹到好壞客人出現，而產生的一個事件。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「senseiwakame」分享，表示他近來到一家拉麵店用餐時，遇到一位有年紀的阿伯。那位阿伯當眾斥責店家的拉麵難吃，並且帶著怒氣離開店內。遭到指責的店員，只好拚命向其他客人表示歉意。
這時，有一位大約30歲左右的上班族，跟店員說「沒必要道歉，（你們的拉麵）很不錯吃喔」，其他顧客也同聲附和。還有一位小女孩在結帳時，拍拍胸口跟店長說「我也很喜歡，吃過後覺得心裡暖暖的」，替店家加油打氣。看到這一幕的網友，覺得十分感動。
ラーメン屋にて。年配のおじさんが『これ不味いわ』と言って怒りながら退店。お店の人が「すいません」と謝罪。すると30代くらいのサラリーマンが『謝る必要ないですよ。普通に美味いんで』と一言。周りで食べていた人達も「同じく」「美味いですよ」と声掛け。暖かい言葉をもって生きていたい。— わかめ (@senseiwakame) May 8, 2022
其他網友們也紛紛表示「做吃的常常碰到這種客人，特別是老頭子」、「自己覺得難吃無所謂，當眾開罵是都沒顧慮到其他人嗎」、「上了年紀的恐怕自己都有味覺障礙」、「疫情下這種人還是存在啊」、「真的不需要道歉。然後年輕人跟小女還有這種行動，感覺未來是有希望的」、「有這麼暖的事，看得我都要哭了」。
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