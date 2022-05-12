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夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」
Google街景囊括世界各地的真實樣貌，偶爾也會拍到令人會心一笑的景象。日前一名網友在「爆廢公社公開版」發文提到，之前和老婆在路邊看到Google街景車，趕緊叫老婆比「YA」，結果真的被拍進去，讓他驚呼達成「另類的街景照成就」。
日前網友發文提到，有天下班回到停車場時，老婆過去找他，碰巧看到有台Google街景車，他叫老婆趕快對著街景車比「YA」。過陣子發現真的有被拍進去，發文hashtag笑稱：「另類的街景照成就已達到」。
許多網友分享想法，「真有趣，這個一定要廣為流傳」、「還好是老婆」、「躲都來不及了…」、「可遇不可求」。部分網友直呼之前也遇過街景車，「在街景車經過時，我也有玩過！」、「第一次被拍很興奮還截圖留念，後面就沒感覺了，我被拍3次」、「這真的會入鏡、我也找過自己兩次」。
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