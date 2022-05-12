這款洗衣機太強！百褶裙被撫平變「一片裙」網反大讚：上班族福音

現今市面上許多洗衣機標榜不同特殊功能，日前一名家長使用有「防皺」功能的洗衣機，卻將女兒的制服百褶裙洗成「一片裙」，讓他急著發文向網友求助，反倒逗樂網友，直呼：「這洗衣機還不買爆」。

網友在「爆廢公社」發文提到，最近買了一台洗加烘+防皺的洗衣機，使用防皺功能後，沒料到功能太強大，女兒的制服百褶裙居然被撫平，洗成「一片裙」，情急之下發文詢問網友：「這有救嗎，在線等」。不過隔日他補充：「剛剛早上試穿了，女兒說很好看，我也覺得很好看」，便出發上學了。

網友看完貼文發現原來百褶裙真的能燙平，「怎麼可能，兩件是完全不一樣的裙子呀！連車縫折痕都不見了，洗衣機裡是躲裁縫師，還幫你改裙子設計喔！」、「如果要恢復百摺，不就要自己摺然後熱壓燙回去…」。

許多網友看完發文對洗衣機的功能感到驚艷，歪樓大讚，「功能太棒了，買起來」、「這個比業配還強，每天穿襯衫的上班族福音」、「這商品很實在，沒有不實廣告」。部分網友留言表示曾有類似意外經驗，「這讓我想到以前在百貨公司買的一件價格不便宜的皺皺襯衫，結果送洗衣店回來，整件幫你燙平了⋯」、「+1 結果整件變的超大件(除了肩膀跟領子)」。