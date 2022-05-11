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他問為何「すき家」不會倒？ 引網友爆動護航：明明超好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示每次經過日式快餐店「すき家」都覺得人不多，好奇為什麼不會倒，意外引出許多愛好者回應。圖為示意圖／報系資料照
原PO表示每次經過日式快餐店「すき家」都覺得人不多，好奇為什麼不會倒，意外引出許多愛好者回應。圖為示意圖／報系資料照

台灣人對於異國料理的接受度高，其中日、韓料理尤其受歡迎，在街頭隨處都可看見相關餐廳。日前一名網友在「PTT」好奇地表示，他每次經過台灣的日式快餐連鎖店「すき家」都覺得沒什麼人，但有時候晚上去點餐卻會有某些品項已經賣完、無法供應，讓他十分好奇這間店為何「紅不起來也不會倒」，引起眾人熱議。

原PO提到，比起摩斯、麥當勞、肯德基這些快餐店，台灣的すき家每次經過都沒什麼人，「但它很神奇地也不太會倒」，有時候晚上去購買時還會遇到餐點賣完的狀況，「店員只跟你說：『喔沒有xx跟xx了喔』，然後只能點丼飯」，讓他十分好奇すき家在台灣餐飲界的定位是什麼。

許多網友紛紛為該店平反，「你沒看到不代表沒人，正餐時段還是很滿，還有一直響的外送平板」、「不會呀，すき家生意不錯呀，速食求的不是爆排，是穩定」、「有不紅嗎？我很愛吃欸，可樂餅有夠讚」、「疫情期間，店面你看不到人不代表沒顧客，すき家的餐跟你提的這幾個相比，是最適合外帶外送的，風味不會相差太多，你提的每一家外帶外送之後風味都會有不小差異，放越久差越多」、「尤其最近疫情關係，外送外帶根本爆單，雖然漲價了，但以丼飯來講價格還是很有競爭力，蔥溫玉好吃」。

不過也有人認為，「我覺得在台灣不便宜，在日本很平價，再加上沒特別好吃，說真的我寧願吃麥當勞還比較好」、「很多朋友都愛吃，可是我覺得鹹到受不了…就算說少醬汁還是鹹的很不舒服」、「重鹹還是有市場啦，雖然我個人不會吃那麼鹹」、「真的蠻鹹的，一兩個月吃一次還好」。

PTT 日本 速食

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