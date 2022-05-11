公司新人才藝表演「示範快篩」不打噴嚏 下秒浮出2條線尷尬了

國內疫情持續延燒，許多民眾若出現相關症狀，就會拿居家快篩試劑自行檢測，但採檢過程大多相當難受。近日一名女網友發文表示，朋友公司舉辦新人才藝表演的活動，有位新人就示範快篩技巧，當大家驚呼怎麼都不會打噴嚏時，新人一句話讓在場人都嚇壞了！

一名女網友近日在全球商業人士人力平台LinkedIn發文，分享一件疫情期間在朋友公司發生的事。她表示，只要團隊中有新人報到，按照慣例就會有新人迎新會和新人才藝表演，而這位可愛的新人因為想不到有什麼特別才藝，所以決定教大家一些進行快篩的小技巧。

然而，當所有人驚呼發現原來運用小技巧，快篩就不會一直打噴嚏、流眼淚、鼻子痛的時候，新人竟默默說了一句「那個…我快篩陽性……」，於是那天下午「整個團隊一起被消失了」。

貼文底下引起熱烈討論，許多網友紛紛表示，「至少證明了，檢測方式是正確的」、「好有畫面」、「最近好像很多，不驗還好，一驗陽」、「不爭氣笑了」、「真的還假的啦XD」、「會不會經過查詢他也曾經有去競爭對手公司面試過！？」、「哈哈，當場傻眼」、「幸好是表演才藝時就發現，而不是回家後才告知，不幸中的大幸」、「這也太戲劇化了」。