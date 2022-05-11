3歲兒快篩陽性她自責淚崩 孩子「一舉動」感動數萬網友

新冠肺炎疫情持續升溫，單日本土確診數突破5萬例再創新高！一位媽媽網友表示，看到3歲的小兒子快篩出現兩條線，就直接崩潰大哭，沒想到兒子反過來安慰她「沒事的」，令她感動又心疼。貼文獲2.3萬人按讚，大讚弟弟貼心又懂事，並祝福「早日康復，媽媽要堅強」。

一位媽媽網友在《爆廢公社公開版》發文寫道，周一（9日）晚上幫小兒子做快篩出現陽性反應，讓她直接淚崩大哭，才3歲大的兒子見狀竟反過來安慰她，「媽媽不要哭，沒事的，沒事的，媽媽乖」，兒子堅強又懂事的表現，令她真的很感動。

原PO表示，快篩陽性後馬上帶著兒子到醫院做PCR，次日確定已染疫，兒子目前的症狀就是反覆發燒，最高燒到40度、會想吐，有服用藥物、使用塞劑降溫，也有讓兒子多喝水、排尿、排汗緩解不適。呼籲「大家真的不能輕忽病毒的問題」。

貼文曝光吸引2.3萬按讚，網友紛紛留言打氣，「懂事的孩子沒事的」、「弟弟好勇敢，祝福他早日康復」、「祝早日康復，媽咪辛苦了，一切都會撐過去的，加油！」、「媽媽要堅強，小孩才會心安，加油，祝弟弟早日康復」、「孩子很貼心，也提醒媽媽跟家人，如果有不適的呼吸道症狀請務必就醫並持續觀察，必要時請進行一天一快篩，保護自己也保護家人。祝平安！」