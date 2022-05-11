天價的一餐？ 他外送點1400萬、現金回饋7萬2 釣出更多同路人

一名網友打開自己的外送平台點餐App，意外發現拿到高額現金回饋7萬2，對照之前的回饋都只有1元左右，讓他不禁自嘲是否吃了1400萬台幣的餐點，貼文一出也釣出其他網友回應，甚至有人拿到逾14萬元的現金回饋。

Po文的網友在Dcard論壇上表示，自己打算叫熊貓外送，突然看見一餐回饋總金額0.50%，共回饋7萬2，讓他心裡暗自驚呼「這餐到底怎麼吃的啊？」

底下眾多留言有人解釋，應該是店家發票打錯，要趕快跟他們講，不然營業稅會完蛋。不過也有指出，是系統bug，「官網有說系統出錯」。網友解釋，這是使用Shopback的信用卡現金回饋，並po出官方回應，指出因為5/8系統問題導致foodpanda的回饋金額有誤，系統修正後會再顯示正確的金額至民眾帳戶中。

然而也有其他網友說自己也是同一天（5/8）訂餐的，但卻沒出現類似的問題，還有人紛紛po出同樣收到錯誤現金回饋的畫面，包括14萬的、33萬的甚至還有高達77萬的，有人就表示「那天以為只有我自己的壞掉。」

另外，也有人笑說後來才發現白高興一場，以為天上掉錢下來，「想說怎麼買個600多回饋我那麼多」、「首富也不可能這麼會吃」、「是不是吃了一間房子」、「買了100張台積電嗎？」、「是幫忙買黃金嗎？」

至於有網友疑問，所以這樣當筆刷卡／付現金額還是正確的嗎？其他網友則回說「正確」，還有人解釋，一般普通的信用卡其實也刷不了一筆1400萬，如果真的刷錯，對店家和消費都沒有好處。