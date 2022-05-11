女同事請吃司康他喊「根本無味麵粉」 內行搖頭：是你不懂吃

許多人會在下午準備點心犒賞一下上午疲憊的身心靈，有一名網友就分享，他第一次吃到司康是公司的女同事給的，但他一吃後才發現吃起來就像沒有味道的麵粉，內行網友看了紛紛搖頭，「這玩意要配醬吃」。

原PO在PTT以「司康到底是？比吐司還難吃」為題發文表示，他公司的女同事團購司康，並一直說多好吃，硬是要分給他一個，結果他吃了之後怒喊，「根本就是沒有味道的麵粉啊」，他不了解司康到底好吃在哪？「還是女生看到外國甜點就先美味加成50%？」

許多網友看了紛紛表示，「關鍵字：英國」、「英式鬆餅，英式喔」、「英國食物你是在期待什麼」、「肯德基有賣但單吃超乾」、「我看你是不懂怎麼討女孩子歡心喔」、「英國的食物就是雷」。

此外，內行網友表示吃司康不能單吃，要抹果醬並配著茶或咖啡一起享用，「配茶或咖啡單純吃麵粉香氣或抹醬都行」、「這玩意要配醬吃」、「現烤，烤得好的外酥內鬆再沾些抹醬配茶，滿分」、「英國是加奶油+果醬配茶」、「有烤過嗎？沒有的話不好吃」、「超好吃欸～難吃是不會烤吧」、「現做現吃比較好吃」、「而且配茶或咖啡很棒啊」、「我覺得星巴克的司康還不錯」、「超好吃好嗎！不許你胡說！」、「去英國好嗎？台灣的司康都長歪了」。