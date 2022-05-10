他跑超市、傳統市場找不到「羊肉攤」 網解答：原因出在這

有些民眾煮飯喜歡去超市買肉品，有些則會逛傳統市場採購，日前有位網友表示，他想要煮羊肉咖哩，沒想到去超市、傳統市場都沒看到賣羊肉的攤販，讓他困惑「為何我找不到一個肉販，是因為生鮮本土牛、羊肉販售市場的水很深嗎？」網友解惑「因為自給率低，一般中小型傳統市場不會有」。

一位網友在PTT表示，上週末他想煮羊肉咖哩，原本想購買本土帶皮羊肉，結果跑了一趟超市、傳統市場，都沒有看到羊肉攤位，中途想說改買本土牛肉，也不見賣牛肉的攤販，最後他只得跑去巷口的羊肉店買了一斤。他不禁好奇「羊肉店、牛肉湯店那麼多，為什麼我卻找不到一個肉販？生鮮本土牛、羊肉販售市場水很深嗎？」

對此，對了解肉品市場生態的網友表示，「羊肉真的比較不好找，一般中小型傳統市場不會有」、「要大的傳統市場就有」、「這都有季節性，就跟薑母鴨店家一樣」、「羊肉店、牛肉店不會去傳統市場進貨好嗎」、「這不是水深不深的問題，就是自給率超級低」、「本土羊很難買，大部分店都是用進口小羔羊」、「羊肉尤其是帶皮的真的難找」、「老闆說羊肉換肉率低，一般都肉場收購，現切羊肉腿一斤要500元」，有網友建議他可以請肉販幫他訂，但可能一次要訂半隻以上。