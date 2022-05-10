快訊

煎熬72小時！確診童發燒40.5度 屏東媽自力照顧被封「地表最強」

中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗

疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

他跑超市、傳統市場找不到「羊肉攤」 網解答：原因出在這

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友跑到傳統市場、超市都買不到羊肉，好奇問「是因為生鮮本土牛、羊肉販售市場的水很深嗎？」圖為傳統市場示意圖。記者曾學仁／攝影
一位網友跑到傳統市場、超市都買不到羊肉，好奇問「是因為生鮮本土牛、羊肉販售市場的水很深嗎？」圖為傳統市場示意圖。記者曾學仁／攝影

有些民眾煮飯喜歡去超市買肉品，有些則會逛傳統市場採購，日前有位網友表示，他想要煮羊肉咖哩，沒想到去超市、傳統市場都沒看到賣羊肉的攤販，讓他困惑「為何我找不到一個肉販，是因為生鮮本土牛、羊肉販售市場的水很深嗎？」網友解惑「因為自給率低，一般中小型傳統市場不會有」。

一位網友在PTT表示，上週末他想煮羊肉咖哩，原本想購買本土帶皮羊肉，結果跑了一趟超市、傳統市場，都沒有看到羊肉攤位，中途想說改買本土牛肉，也不見賣牛肉的攤販，最後他只得跑去巷口的羊肉店買了一斤。他不禁好奇「羊肉店、牛肉湯店那麼多，為什麼我卻找不到一個肉販？生鮮本土牛、羊肉販售市場水很深嗎？」

對此，對了解肉品市場生態的網友表示，「羊肉真的比較不好找，一般中小型傳統市場不會有」、「要大的傳統市場就有」、「這都有季節性，就跟薑母鴨店家一樣」、「羊肉店、牛肉店不會去傳統市場進貨好嗎」、「這不是水深不深的問題，就是自給率超級低」、「本土羊很難買，大部分店都是用進口小羔羊」、「羊肉尤其是帶皮的真的難找」、「老闆說羊肉換肉率低，一般都肉場收購，現切羊肉腿一斤要500元」，有網友建議他可以請肉販幫他訂，但可能一次要訂半隻以上。

傳統市場 生鮮

延伸閱讀

最年輕考古學家？英6歲男孩海邊挖貝殼 竟挖出史前巨齒鯊遺骸

比匯錯4360萬還扯！日町公所爆作業方式「超復古」網友傻眼

家長必看！醫師整理「孩童確診可用藥」 趕快備起來

看攏嘸 ！機車被貼13字神秘文字 網一看秒懂曝貼心舉動

相關新聞

他跑超市、傳統市場找不到「羊肉攤」 網解答：原因出在這

有些民眾煮飯喜歡去超市買肉品，有些則會逛傳統市場採購，日前有位網友表示，他想要煮羊肉咖哩，沒想到去超市、傳統市場都沒看到賣羊肉的攤販，讓他困惑「為何我找不到一個肉販，是因為生鮮本土牛、羊肉販售市場的水很深嗎？」網友解惑「因為自給率低，一般中小型傳統市場不會有」。

愛妻料理打開一坨黑黑的 婆婆嚇問：給老公吃蟑螂？

夫妻之間偶爾互相做便當給對方吃，能讓兩人的感情升溫，但日前一位人妻分享，她在老公的便當裡面加了一些「炸蟋蟀」，原本以為可以惡整老公，沒想到婆婆以為便當被加了「蟑螂」，老公反而見怪不怪，讓她失望表示「我太小看他了」。

他哀號「泡麵醬料」難開到像整人 專業網友傳授小撇步

泡麵只需要加入熱水，等2-3分鐘即可享用，對許多宅在家的民眾來說，可說是常備糧食。而台灣泡麵種類多元，還有許多外國進口的泡麵，不過日前有網友點名某款外國產品是全世界「最麻煩的泡麵」，哀怨表示「是我不會開，還是這款泡麵就是設計來整人的？」專業網友則傳授他「開泡麵小撇步」。

高職畢業歌候選歌單曝光 網笑：不是油就是唱完沒病沒痛

畢業季即將來臨，許多學校開始規劃相關事宜，並讓學生自行選擇畢業歌。日前有網友分享某間高職的畢業候選歌單，除了一排日文歌外，也出現告別式專用歌，讓眾人笑稱「唱完是不是要跟著菩薩走？」

冷氣裝好師傅才驚覺被卡在陽台 網見影片笑翻：服務全年無休

買電器送保固，有聽過「裝冷氣送師傅」嗎？一位網友家中新裝設冷氣，師傅安裝完成後才發現被卡在陽台角落，師傅用盡力氣硬擠仍出不來，最後是將裝好的冷氣拆卸，才得以脫身。影片被分享上網，眾人笑翻「買冷氣送師傅、全年無休」。

180元快篩買氣差都因台灣人「想要便宜的」？律師評論引網友開戰

快篩之亂延伸出新戰場，為使民眾更易取得家用快篩，現除藥局實名制通路，另開零售通路販售，卻被發現大多民眾仍選擇到藥局排隊買實名制快篩，對此現象，林智群律師認為這表示大家是「想要便宜快篩」而非「需要快篩」，引起兩派網友開戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。