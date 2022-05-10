愛妻料理打開一坨黑黑的 婆婆嚇問：給老公吃蟑螂？
夫妻之間偶爾互相做便當給對方吃，能讓兩人的感情升溫，但日前一位人妻分享，她在老公的便當裡面加了一些「炸蟋蟀」，原本以為可以惡整老公，沒想到婆婆以為便當被加了「蟑螂」，老公反而見怪不怪，讓她失望表示「我太小看他了」。
人妻在臉書「爆廢公社」發文表示，幫老公晚餐的便當加菜，從她貼出來的照片可見，餐盒內容物有大約三片香腸、一顆荷包蛋，並加入了約莫13隻的炸蟋蟀，一團昆蟲照讓人食慾大減，女兒還問她「為什麼要吃寵物」，婆婆也嚇到「以為媳婦給老公吃蟑螂」。
沒想到原PO老公卻沒有被整到，因為吃過更多奇怪的動物，早已對「炸蟋蟀」見怪不怪，也讓原PO直呼「沒整到老公，好失望」。
對此，網友幽默表示「這是超強惡魔料理」、「之前夜市有在賣」、「超噁」、「下次放真的炸蟑螂」、「昆蟲類我真的不行」、「這蛋白質很高的，當兵時班長教過要用牙齒咬，不要用舌頭攪」、「既然都吃炸蟋蟀了，家裡有蟑螂就順便炸一炸加菜好了」。
也有許多人表示，其實超好吃，大讚「小時候常吃，把蟋蟀的肚子掏乾淨，塞地瓜條炸」、「塞地瓜或芋頭更好吃」、「我記得以前會把肚子挖空，塞肉條進去」、「吃過兩次炸蟋蟀，真的蠻好吃的」、「炸蟋蟀是台南的美食，以前吃過蟋蟀肚子塞薯條去炸的，也吃過塞碎蒜頭去炸的，都超級好吃」。
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